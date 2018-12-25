陸印啟動人文交流機制 為「龍象共舞」奠基

友善列印
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大陸和印度日前成功舉行了高級別人文交流機制首次會議。大陸外交部發言人華春瑩25日在外交部例行記者會上表示，這為「龍象共舞」奠定堅實民意基礎。

華春瑩表示，建立陸印高級別人文交流機制，是習近平主席和莫迪總理今年4月武漢會晤時達成的重要共識。大陸和印度作為世界兩大文明古國，加強人文交流有利於延續陸印兩大文明交流互鑒的傳統，順應兩國人民交流與瞭解的意願，契合當前雙邊關係全面發展的需要，有著巨大發展潛力和空間。

華春瑩表示，今年，習近平主席和莫迪總理舉行了4次會晤。在兩國領導人戰略引領下，當前陸印關係呈現全面發展的良好勢頭。此時正式啟動陸印高級別人文交流機制，既是落實兩國領導人共識的重要步驟和推動陸印關係全面發展的重要舉措，也是構建東方文明復興的重要平台，將有利於鞏固雙邊關係民意基礎，促進兩國關係健康發展，推動不同文明和諧相處，共同維護世界的和平穩定。

華春瑩指出，前幾天，王毅國務委員兼外長和斯瓦拉吉外長在新德里成功主持機制首次會議，達成了一系列重要共識，起好了步，開好了局。接下來，陸方希望兩國有關部門能夠「八仙過海、各顯神通」，在雙方商定的文化交流與文物保護、教育合作與語言教學、旅遊合作與人員往來、青年互訪與體育交流、媒體交流與輿論環境、學術交流與合作製片等8個重要領域，開展豐富多彩的交流活動，使兩國廣大民眾真正從中受益，同時吸引兩國更多人士、包括更多青年投身中印友好交流的偉大事業，形成陸印兩國27億人民的大交流、大合作，為實現「龍象共舞」奠定更加堅實的民意基礎，營造更加良好的輿論氛圍。

(中時 )

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