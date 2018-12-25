花蓮縣長徐榛蔚感恩會 各界代表如潮湧入祝福

2018年12月25日 18:21 中時 范振和

花蓮縣長徐榛蔚（前中）與各局處首長合影。（范振和攝）

花蓮縣第1位女縣長徐榛蔚25日下午在縣立體育館（小巨蛋）舉行感恩會，數以千計的支持群湧入祝福，徐榛蔚發表感性兼具理性的就識演說，並布達小內閣人選，大受矚目。

縣府除了副縣長蔡運煌、祕書長顏新章外，各局處首長全部到位如下：建設處鄧子榆、環保局饒忠、財政處劉台文、民政處蕭明甲、客家事務處彭偉族、農業處羅文龍、地政處江東成、社會處張逸華兼副祕書長、觀光處唐玉書、衛生局朱家祥、文化局江躍辰、原住民行政處陳建村、行政暨研考處林金虎、主計處施欣蘋、人事處王偉曦、政風處廖錦旌、警察局李西河、消防局林文瑞、地方稅務局呂玉枝、教育處李裕仁，另，工商發展投資策進會總幹事張福檳，青年事務部部長明良臻、傅廷暐，老幹新枝企盼為花蓮縣政開創新局。

徐榛蔚指出，18年來一步一腳印，177個村里、208個部落，有你有我，大家共同走過風雨，共同度過艱辛。12萬多的選票給她的肯定，就是花蓮人給前縣長傅崐萁最大的肯定，無論謠言、抹黑有多強，有智慧的花蓮人，會讓外縣市看到花蓮人的團結，守護尊嚴、幸福、捍衛自己的價值，讓幸福來延續、建設來繼續。

徐榛蔚感謝33萬鄉親的提攜，更感謝到場的婆婆與媽媽，幫忙照顧小孩，也要感謝無法到場的兩個重要的人，那就是往生的公公傅兆林，曾是省政府時期全國最年輕的土木工程師，不屈不撓的精神影響了老公傅崐萁，出門前，她在佛堂前告訴公公，她一定會努力，在傅崐萁打下堅實基礎上，讓花蓮好上加好。

徐榛蔚痛批「東廠」胡搞，她一定會繼續興建被叫停的青年住宅，讓年輕人有能力買房安住；而香榭大道是花蓮的重中之重，她也會精心打造，把小小的金三角，營造成大花蓮金三角商圈。另外，瑞穗春天酒店、千璽飯店、台開園區、潔西艾美酒店等，明年有這麼多五星級到花蓮，花蓮的發展不能等待，應攜手同心、大步向前。

立委、13鄉鎮市長、新科縣議員、鄉鎮市民代表、村里長以及機關、團體、學校等各界代表，紛紛到場祝福。孫賀舞蹈團、四維高中跆拳道、明廉國小客家歌舞演出慶祝，都贏得如雷掌聲。

(中時 )