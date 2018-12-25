劉以豪獅城奪獎不悲傷 紅毯正裝帥掀男神「腳」力戰

男星劉以豪日前出席新加坡頒獎典禮時，身著天鵝絨西裝搭配Christian Louboutin Mortimer鞋款，站穩男神形象。（Christian Louboutin提供）

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Christian Louboutin Mortimer鐵灰色雙釦孟克鞋，價格店洽。（Christian Louboutin提供）
王子邱勝翊在出席活動時，同樣選穿Christian Louboutin 2018秋冬系列黑色球鞋混搭皮衣、正裝造型，營造不羈風格。（Christian Louboutin提供）
Christian Louboutin Louis Mix No Limit黑色水鑽低筒球鞋，價格店洽。（Christian Louboutin提供）

男星劉以豪新片《比悲傷更悲傷的故事》在台票房突破2億，劇中與女主角陳意涵的虐心愛情令不少觀眾動容，更使他在國內外人氣飆升。日前他於新加坡出席首屆「星和璀璨星光夜」，即拿下「魅力閃亮之星」獎項，

紅毯上他以一襲黑色絨布劍領西裝亮相，搭配標準「豪式」燦爛笑容，散發成熟紳士感。而腳上穿的戰鞋，則出自Christian Louboutin 2018秋冬系列，雙釦孟克鞋型設計及優雅鞋楦，讓他在鮮肉輩出的演藝圈男星中，站穩男神形象。

而王子邱勝翊在出席活動時，同樣選穿Christian Louboutin 2018秋冬系列Louis Mix No Limit黑色低筒球鞋，鞋款表面鑲嵌的幾何形狀鉚釘及閃亮水鑽綴飾，貼合他以皮衣、刷破丹寧褲混搭正裝上身的不羈率性風格。

(中時 )

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