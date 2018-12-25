北市警局便民 交通罰單免列印直接超商繳交

台北市警局便民，交通罰單直接超商繳。（本報系資料照）

友善列印
中時

台北市警局為方便民眾繳納交通違規罰鍰，自明年元旦起，若民眾違反警察機關權管道路交通管理處罰條例第69至84條(即慢車、行人及道路障礙違規)，除原先員警開立違規通知單及各警察分局所開立的裁決書，可至全國四大超商操作多媒體機台 (如：ibon、FamiPort等) 列印違規單號繳款單、郵局、臺北市交通事件裁決所或應到案分局進行繳納外，上述裁決書亦可直接攜帶至全國四大超商臨櫃進行繳款。

北市警交通大隊表示，經統計數據顯示，近三年(105至107年)來民眾至超商繳納罰單的比率分別為56%、52%及53%，占總繳費數量5成以上(平均三年占近54%)，由此可見超商繳費對民眾的便利性與重要性。為再提升民眾繳款的多樣性及繳費意願，規劃推行交通違規裁決書上新增三段式條碼，藉以讓民眾可直接攜帶新式裁決書至超商臨櫃進行繳款，無須再操作多媒體機台。

交大提供多元化的繳款方式，除可達成便民服務的目的外，亦可提高違規通知單收繳率。這項措施將於108年元旦起正式啟用，屆時民眾將可多加利用多元管道的繳款方式繳納交通違規通知單。然而，北市警局同時也呼籲，遵守交通法令不任意違規才是主要核心價值，除可降低員警舉發案件數外，亦是確保平安回家與避免荷包縮水的不二法則。

(中時 )

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