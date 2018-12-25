正副長選舉民進黨跑票者 高志鵬：違紀情節清楚、最重開除

2018年12月25日 18:18 中時 曾薏蘋

民進黨2018年正副議長選舉中央督導小組召集人高志鵬今天表示，正副議長選舉未依黨團決議確實投票者，因為都具名投票，違紀情節非常清楚，將移送中評會黨紀處份，最重開除黨籍。

全國直轄市及縣市議會今天舉行議員就職典禮，隨即選出新任正副議長，全國22縣市正副議長選舉，民進黨僅拿下嘉義縣議會正副議長，議長張明達連任成功、副議長由陳怡岳當選；6都正副議長，民進黨推出的候選人全部落敗，其中，選前就內鬨不斷的台南市議會，今天由投票前宣布退出民進黨的郭信良當選議長，讓原本可以十拿九穩的民進黨，意外落敗。

黨中央督導小組召集人高志鵬今天表示，正副議長選舉督導不周、力有未逮，表示遺憾，當初民進黨中執會通過決議，未依照黨團決議確實投票者移送黨紀處分，這是非常清楚的。

他說，正副議長選舉，6都議員由中央評議委員會議處，非6都議員由各縣市執委會送中評會議處再送黨中央。

民進黨中執會12月5日決議成立中央督導小組，全權處理正副議長相關事宜，成員包括高志鵬、張宏陸、鄭寶清3人，並由高志鵬擔任召集人，督導非執政縣市正副議長選舉；執政縣市議長選舉部分，由執政縣市首長任該縣市督導小組召集人，另由中央督導小組協同督導。

(中時 )