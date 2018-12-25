闊別40年！南韓電影《我只是個計程車司機》2位真實主人翁明年在光州「重逢」

2018年12月25日 18:40 中時 諶悠文

南韓改編自真人真事電影「我只是個計程車司機」的兩名真實主人翁、已故的計程車司機金四福和德國記者辛茲佩特，闊別40年後終將在光州的墓地重逢。

南韓《東亞日報》今天報導，光州市政府24日指出，5．18舊墓地安葬審議委員會19日批准金四福安葬在5．18舊墓地（舊望月洞墓地）。

5．18紀念財團事務處長李基峰表示：「辛茲佩特和金四福在5月光州事件中起了很大的作用。我認為即使在死後也要把他們安葬在一起，這是很有意義的。」

金四福的兒子、59歲的承弼計劃將埋在京畿道楊州市清涼里教堂墓地的父親的遺骸火化，將把骨灰移葬到5．18舊墓地的辛茲佩特紀念庭園。移葬時間將在明年5月16日，也就庭園建造3週年紀念活動開始前的一、兩個月。

報導指出，辛茲佩特紀念庭園是在5．18舊墓地石塔周圍長70公分、寬60公分大小的地方。公園內安葬著辛茲佩特在2005年訪問光州時，交給5．18紀念財團的指甲和頭髮。

辛茲佩特曾於1980年擔任德國第1國營電視台ARD-NDR的日本特派記者。1980年5月20日至21日和23日兩次在金四福的幫助下，從首爾搭乘金四福駕駛的計程車來到光州，採訪以全斗煥為首的南韓新軍部血腥屠城的行徑，發出最領先的報導。

辛茲佩特曾在2003年訪問南韓時表示：「感謝勇敢的出租車司機金四福。我想見到他。」

金四福1980年在首爾的飯店外擔任計程車司機，由於他精通日語和英語，所以外國記者經常搭乘他的計程車。金四福在光州事件之後心理受創，1984年12月，也就就是5．18光州民主

化運動的4年6個月後，因肝癌去世享年54歲。 辛茲佩特在2016年1月25日與世長辭，享年78歲，兩人最終未能再次相見。

描述1980年5月18日南韓光州民主化抗爭運動的電影「我只是個計程車司機」，累計觀影人數達1219萬人次，在南韓電影史上排名第11位。

(中時 )