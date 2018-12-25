「那裡」癢到崩潰！預防私密處感染有3招 網友：我以為這樣洗就乾淨了！

現代女性因工作忙碌常習慣性憋尿，造成壞習慣/截取自familiesforlife

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中時電子報
綜合報導

身為女性，每兩人就有一人有婦女病的困擾，若是平時水喝太少、免疫力低、私密處環境太潮濕、不潔淨等，都會是構成婦科問題的原因。更惱人的是，有時看完醫生、吃完藥，卻又經常復發。更別說有時太忙而久坐不起，甚至忘記喝水上廁所、習慣性憋尿、生理期來衛生棉因忙碌忘了更換，私密處就成了滋生細菌的溫床，隨之而來的就是陰道感染與泌尿道感染，伴隨著搔癢、疼痛甚至是血尿等問題。若沒有找出問題根源，這樣的日子只會不停惡性循環，真是女性的惱人問題。其實，只要養成3個好習慣，從此遠離婦科病！

另外，現代人工作生活都很忙碌，睡眠時間不定時、熬夜、三餐不正常，長期處於高壓狀態等皆會影響免疫力，若免疫力降低，細菌會容易在體內生長，也常會直接反應在男女的生殖器官上，故養成良好的正常作息，早睡早起、適當的紓壓方式，會是預防婦女病的關鍵之一。

因此，現在開始確實做好以下3點請銘記在心：

1. 喝足夠的水份

這實在是太重要的事，多喝水沒事，人人都知道，但是要確實做到卻有些難度。水要喝到多少量才足夠呢？約是每個人體重的30倍，才是足夠的量。多喝水增加排尿量，促進身體循環、體內流量，一定要起身上廁所、不憋尿外，除了避免久坐，還可以免於尿液在膀胱停留太久並將細菌排出，也可以維持人體基礎新陳代謝功能，促進體內排毒，也養顏美容。

2. 下半身避免穿太緊的褲子

女性愛美穿著緊身貼腿牛仔褲等下身衣著，盡顯S曲線美，讓好身材表露無遺，但這樣的牛仔褲、運動貼腿褲或是褲襪，會使陰部長時間悶熱、潮溼不透氣。可以盡量減少穿著的次數或時間，改穿寬鬆的褲子或裙子，選擇透氣的亞麻或親膚棉材質也會讓身體感到輕鬆自在許多。

女性愛美喜歡穿著緊身貼腿牛仔褲，盡顯S曲線美/截取自instagram.com christinedinghuang

3. 良好的清潔衛生習慣

千萬別忽略了內褲清潔！這也是我們最容易從生活中做到的！婦產科醫師鄭丞傑表示，高達80%婦女疾病反覆發作成因都與內褲有密切關係，所以私密處及內褲的清潔都很重要；內褲如果長期清潔不當，可能會累積眾多細菌，若細菌入侵即很可能造成細菌性陰道炎。鄭丞傑醫師又表示，採用包含茶籽酵素、椰油酸、甜菜根、葡萄籽等多種天然植物萃取，含有天然成分的蛋白酵素、奈米能量水的Relove香氛蛋白酵素去漬抑菌手洗精，清洗內褲會比一般肥皂等清潔用品的效果更好，而手洗精中的水解小麥蛋白也能幫助維持衣物纖維的柔軟，減少因過多摩擦可能引發的不適。

婦產科醫師鄭丞傑表示，手洗精洗內褲的效果會更好/截取自醫師好辣

此款手洗精在藝人與網紅圈中愛用許久，廣受女性歡迎，主要是有效去除污漬、不傷手及衣物之外，它的香味也媲美知名香水，在清洗內褲的同時也能被香氣療癒到，讓在一天結束洗完澡後，清潔貼身衣物內褲的同時時也能變成一種享受。

(中時電子報)

Relove香氛蛋白酵素抑菌手洗精，手洗精洗內褲的效果會更好/截取自Vogue時尚網

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