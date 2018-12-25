碎裂巨響不停！33層新高樓現大裂縫 數千住戶急逃命

2018年12月25日 18:18 中時電子報 吳映璠

平安夜真不平安！澳洲雪梨市中心一棟33層新建高樓，24日驚傳「劈啪」的碎裂巨響響個不停，整棟大樓更位移2公厘，當局獲報後趕緊疏散超過3,000名住戶。

Opal Tower: 51 units in the high rise apartment block have been declared unsafe. The front doors of three apartments were jammed yesterday, trapping people inside. @NatashaSquarey #7News pic.twitter.com/VqQklUKiEN — 7 News Sydney (@7NewsSydney) December 25, 2018

雪梨市中心奧林匹克公園（Olympic Park）區域的澳寶大樓（Opal Tower），24日上午就不斷傳出建築物破裂的巨大聲響，當局獲報後趕緊疏散大樓居民，粗估有超過3,000位大樓住戶緊急撤離。

據澳洲新聞網站news.com.au報導，澳寶大樓住戶24日早上就不斷聽到建築碎裂聲，當天下午在大樓進行清潔工作的工人游基（Yogi）形容，這個聲響聽來相當詭異，「就像恐怖電影裡會出現的聲音」，果不其然，不久後大樓的警報器就響了。

新南威爾斯消防暨救災（New South Wales Fire and Rescue）官員隨後進入大樓，並在第10層樓發現一處內牆碎裂，出現巨大裂縫，當局於下午2點45分緊急疏散大樓住戶，並將大樓方圓250公尺範圍列為警戒區域，禁止通行。

晚間7點，消防官員夥同工程師、建築師、管理公司再度進入勘查，直到隔天凌晨總共鑑定出51戶公寓的建築結構不安全，住戶必須另找地方安置，其餘住戶則可回大樓居住，不過專家也表示大樓已因此位移2公厘。

據「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）報導，澳寶大樓一共33層、392戶，今年8月才完工，由於是新落成的大樓，這麼快出事也相當令人意外，有關部門表示，大樓開放居住前已先經過層層審查，目前還在調查出事原因，當地都市規劃與發展專家強生（Chris Johnson）表示，除非建築結構上出現非常根本的錯誤，否則唯一肇因就是大樓底下的地層結構改變，導致建築結構受壓。

(中時電子報)