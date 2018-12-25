提升就業技能 勞動部明年開辦375班職前訓練

2018年12月25日 19:05 中時 王思慧

明年想求職或轉職的民眾有福了。為協助待業者提升就業技能，勞動部勞動力發展署於2019年在全國12個訓練場，預計規劃辦理約375班自辦職前訓練課程，兼顧產業與就業市場需求，每月均有開班，並提供偏遠地區的參訓學員住宿服務，想求職或轉職但又擔心就業技能不足的民眾可多加利用。

發展署指出，近年來由於教育普及，具有大專以上學歷的人大幅增加，但產業變動急遽，擁有高學歷未必具備符合產業需求的工作能力，技能不符成為目前就業不易的原因之一，而協助提升就業技能即為發展署的重要任務。發展署每年均由所屬5分署依據區域產業發展及就業市場需求，辦理就業導向的職業訓練，以協助待業者提升或培養就業技能，以促進其就業。

明年發展署持續針對目前熱門的資通訊產業與文創產業，辦理智慧通訊工程、微晶片電子控制數位圖文傳播、廣告設計等課程，另因應國家重點產業發展，針對5+2產業辦理智動化與機器人、綠能與節能實務、精密機械、應用電子（太陽能光電技術應用）、行動商務系統設計與開發等課程，其他尚有水電、冷凍空調、服裝樣版設計、建築裝潢、烘焙食品及國際物流運籌管理等課程，每年平均訓後就業率皆達9成。

發展署各分署除具備有專業師資及完整訓練機具設備外，另配置專業輔導員提供參訓學員生活、學習及訓後就業等輔導服務，並於訓練期間辦理就業市場趨勢分析及求職技巧等課程，邀請廠商辦理就業說明會或徵才活動，訓練後則寄發推薦信或介紹信給用人單位等，提供各項就業輔導措施，部分職類並協助結訓學員考取技術士證，以利結訓學員順利就業，待業者可依自身需求選擇適性的職類報名參加訓練，經由職業訓練提升職場所需的工作職能。

民眾如有參加職業訓練需求，可就近洽公立就業服務機構釐清職涯目標，確認技能需求，並視需求推介參加職業訓練，洽詢電話：北基宜花金馬分署(02)8995-6399、桃竹苗分署(03)485-5368、中彰投分署(04)2359-2181、雲嘉南分署(06)698-5945、高屏澎東分署(07)821-0171，相關課程資訊可上「台灣就業通網站」(https://www.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，或直接撥打24小時免付費客服專線0800-777-888洽詢職業訓練相關資訊。

(中時 )