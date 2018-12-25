花蓮壽豐橋下驚見死豬堆疊 防疫所緊急送驗

花蓮男子謝姓網友今在網路群組「爆料公社」貼文稱，「獨家目擊」，直指台灣防疫首傳破洞，花蓮縣爆發疑似豬隻，感染來自中國傳染非洲豬瘟，集體暴斃身亡後，被養豬戶隨意都棄在偏僻排水河邊，花蓮縣動植物防疫所目前前往吊豬檢驗，並在周邊做消毒工作。（張祈翻攝）

友善列印
中時

花蓮男子謝姓網友今在網路社團「爆料公社」貼文，直指「花蓮縣爆發疑似豬隻感染來自中國傳染非洲豬瘟，集體暴斃身亡遭棄置」等聳動內容，引發網路一陣恐慌，花蓮縣動植物防疫所目前前往吊豬檢驗，並在周邊做消毒工作。

根據謝男提供的照片中，約有6隻死豬疑似被丟棄在壽豐鄉三農場與豐坪的河邊，豬隻屍體交疊堆放在橋下，身上有飄有多隻蒼蠅，謝明圳貼文指出「台灣防疫首傳破洞，花蓮縣爆發疑似豬隻，感染來自中國傳染非洲豬瘟，集體暴斃死亡後，被養豬戶隨意丟棄在偏僻河邊！」

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊說，今傍晚收到壽豐鄉公所通報有多隻病死豬，目前公所清潔隊正將死豬展開消毒與移動處理，並進行採樣檢體，是否為豬瘟豬還有待檢驗，她強調，目前國內並沒有非洲豬瘟疫情傳出，民眾不需恐慌。

黃詩伊表示，警方目前正透過監視器循線找出丟棄病死豬業者，將依違反廢棄物處理法對涉案養豬業者進行裁罰，也呼籲養豬業者要自律，未來豬的清運費用也交由丟棄者承擔，目前正跟公所聯繫，檢體則需要送往中央檢驗。

據了解，爆料的謝姓民眾，自稱擔任台灣再生能源推動聯盟平台泛太平洋聯盟論壇台灣召集人，也曾參加過涉嫌吸金組織「台灣民政府」，2014年曾以無黨籍參選花蓮第三選區縣議員，最後僅拿到158票，為選區最低票。

(中時 )

「那裡」癢到崩潰！預防私密處感…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。