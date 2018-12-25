花蓮壽豐橋下驚見死豬堆疊 防疫所緊急送驗

2018年12月25日 18:28 中時 張祈

花蓮男子謝姓網友今在網路社團「爆料公社」貼文，直指「花蓮縣爆發疑似豬隻感染來自中國傳染非洲豬瘟，集體暴斃身亡遭棄置」等聳動內容，引發網路一陣恐慌，花蓮縣動植物防疫所目前前往吊豬檢驗，並在周邊做消毒工作。

根據謝男提供的照片中，約有6隻死豬疑似被丟棄在壽豐鄉三農場與豐坪的河邊，豬隻屍體交疊堆放在橋下，身上有飄有多隻蒼蠅，謝明圳貼文指出「台灣防疫首傳破洞，花蓮縣爆發疑似豬隻，感染來自中國傳染非洲豬瘟，集體暴斃死亡後，被養豬戶隨意丟棄在偏僻河邊！」

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊說，今傍晚收到壽豐鄉公所通報有多隻病死豬，目前公所清潔隊正將死豬展開消毒與移動處理，並進行採樣檢體，是否為豬瘟豬還有待檢驗，她強調，目前國內並沒有非洲豬瘟疫情傳出，民眾不需恐慌。

黃詩伊表示，警方目前正透過監視器循線找出丟棄病死豬業者，將依違反廢棄物處理法對涉案養豬業者進行裁罰，也呼籲養豬業者要自律，未來豬的清運費用也交由丟棄者承擔，目前正跟公所聯繫，檢體則需要送往中央檢驗。

據了解，爆料的謝姓民眾，自稱擔任台灣再生能源推動聯盟平台泛太平洋聯盟論壇台灣召集人，也曾參加過涉嫌吸金組織「台灣民政府」，2014年曾以無黨籍參選花蓮第三選區縣議員，最後僅拿到158票，為選區最低票。

(中時 )