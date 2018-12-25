青春燦爛如花 平凡也是一種偉大

新生代編劇林孟寰最新舞台劇作品《花兒》，描述青年世代因專注面對人生而偉大。（故事工廠提供）

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新生代編劇林孟寰最新舞台劇作品《花兒》，描述青年世代因專注面對人生而偉大。（故事工廠提供）

長期停滯的薪資、房價與所得不成正比，成為媒體筆下的「青貧族」、「厭世代」、「窮忙族」等青年族群，這時若再鼓吹追逐夢想，恐怕帶給人更多壓力。曾以電視劇《通靈少女》入圍電視金鐘獎的編劇林孟寰，最新舞台劇作品《花兒》，則是鼓勵青年回歸腳踏實地生活，別活在他人期待裡。

林孟寰表示：「有夢想就去實踐，但如果有現實考量，我認為如實專注當下，面對眼前生活，平凡過日子也是一種偉大。」

林孟寰出生於1986年，畢業於台大戲劇系，近期舞台劇作品包括《地球自衛隊》、和日本導演流山兒祥合作的《嫁妝一牛車》等，現他也正在日本和導演小野寺修二發展新作品。

《花兒》故事描述一對兄妹，哥哥是繪本畫家，妹妹是他的創作靈感來源，哥哥的代表作《花兒》，描繪的正是完美的妹妹形象，但隨著年紀漸長，妹妹發現日子並不如想像中順遂，也發現自己並不像哥哥書中所描寫的那樣完好，這個始終美好的「花兒」角色，帶給妹妹沉重壓力，讓兄妹倆人越來越遠，直到哥哥重病在床，讓妹妹試圖想找回最初的兄妹時光。

林孟寰表示，故事架構靈感是來自母親的啟發，他的母親是台中作家吳櫻，自小他的生活也成為母親的寫作題材，「每回讀母親筆下的自己，總有一種處於現實和虛擬世界的感覺，那些記憶確實存在，但透過書寫和創作，總感覺又多出了一點什麼。好似戲裡的妹妹，她看著哥哥筆下的花兒，想要成為那理想的模樣，誤以為那就是哥哥的期待，但她卻忘記自己其實是哥哥創作靈感的來源，她已經夠好，不用再成為更好的自己。」

《花兒》由王靖惇執導，舞台使用光影戲呈現繪本裡的世界，「光影戲既呈現了繪本裡的世界，同時表現妹妹心目中對自己的期待，在哥哥的繪本裡，她什麼都做得到，而現實生活裡的妹妹，總覺得自己很渺小，但其實她正是讓哥哥能夠完成自己的人。」

(中時 )

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