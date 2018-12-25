為管案會面蔡英文 王金平：定義「不歡而散」也可以

2018年12月25日 18:41 中時 楊佳穎 、 姚志平

台大校長遴選案延宕近一年，教育部長葉俊榮昨日下午宣布同意管中閔擔任台大校長，並傳出前立法院長王金平及台大校長遴選委員會召集人陳維昭曾為此與總統蔡英文會面；總統府今也證實此事，並稱雙方會談無交集、不歡而散。對此，王金平受訪坦言「這樣定義當然也可以」，那天因為就法的立場，總統跟陳維昭交換很多意見，也有些爭議，後來當然沒結論，就靜待依法律程序處理。

王金平還原過程，指出在6月4日總統府就曾找他去提供一些意見，看看如何處理，「中午總統跟陳秘書長邀請我去吃便當，詢問一下看看怎樣處理」，那天雙方也約好，6月6日邀請陳維昭到總統官邸，「大家去聚一次，彼此交換一些意見」。

對於總統府稱會談結論不歡而散，王金平表示「這樣定義當然也可以」，主要是那天因為就法的立場，蔡英文跟陳維昭交換很多意見，大家當然也有一些爭議，大概前後談了一個小時，自己跟秘書長陳菊就是靜靜聽著而已，後來當然沒結論，就靜待依照法律程序去處理。

至於葉俊榮是否也曾來拜會？王金平證實，葉俊榮曾來討論看看是否能找出什麼方法，當時也邀請陳維昭來，3人一同談論；後來台大自主聯盟也來拜會，並邀請李鴻源一起，4人也談了很久，大致上葉俊榮認為程序上有問題，若能補正，整個事情應能解決，但遴選會認為再開會做補正，等同承認好像真的程序上有問題，所以堅決不要，後來這事情就繼續拖延下去。

媒體追問，葉俊榮是否有致電告知要處理管案？王金平則說，因為台大自主聯盟盼是否能乾脆請部長來，他們願意跟葉說明清楚，藉此讓葉能接受，「這是一個解決方法」，所以依自主聯盟想法，自己就致電葉俊榮，葉也認為這事情好像他沒處理好也不行，終究還是要承擔相當壓力，事情也總要解決，所以就在一個時間做發聘。

至於電話中是否聽得出來葉俊榮下定決心？王金平表示，葉俊榮認為他承受的壓力一定非常大，「他大概有大無畏精神」。

(中時 )