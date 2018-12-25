HBL》不是來充隊數的 治平奪隊史複賽首勝

2018年12月25日 20:41 中時電子報 陳筱琳 ／高雄報導 ／高雄報導

治平高中男籃隊在107學年HBL男甲預賽最後一場擊敗基隆商工，搶下12強複賽門票，昨天首場複賽雖然大輸南山高中，今天對上新榮高中，在黃皓豪和朱俊鴻各21、20分火力支援，以及黃皓豪比賽倒數3.8秒的準三分絕沙，治平81：78氣走新榮，拿下隊史複賽首勝。

治平隨隊教練吳建龍指出，鼓勵球員要打出令人尊重的態度，「要證明我們不是來佔一個名額，而是有實力拿下這張複賽門票，進來了就要渴望勝利，每場球都全力以赴。」

今天是耶誕節也是行憲紀念日，為了讓球員更有拚勁，吳建龍對球員說了一個「善意的謊言」，「今天比賽結束後其實已經安排好帶球員高雄巨蛋附近的大飯店吃『耶誕大餐』，但是我告訴球員要贏球才能吃，也算是意外激勵他們。」

扮演致勝功臣之一的黃皓豪，賽後鬆了一口氣，也不敢置信被教練「騙」了，但也認為贏球之後再吃大餐更加快樂、也更能放心好好吃到飽。

黃皓豪的父母、妹妹和阿嬤都特地下來高雄替他加油，也成了他在場上奮鬥的動力，對於執行關鍵一擊，他說：「印象這是我生涯第一次投進致勝準絕殺，投進後相當開心，因為對手還剩一點進攻時間，當時防守心裡很希望秒數快跑完，這一場比賽也會在我腦海裡刻下深刻印象。」

(中時電子報)