雲嘉居民注意！環保署27日實施手機空品不良警訊發送測試

環保署27日將在雲林縣及嘉義縣實施手機空品不良警訊發送測試。（翻攝環保署網站）

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環保署為因應空氣品嚴重惡化發生時，能主動通知民眾加強防護，預定於12月27日10時10分至25分，針對環保署設置於雲林縣及嘉義縣4個監測站鄰近區域，發布「空氣品質不良」細胞廣播測試警訊。此訊息為「演練測試」所發送，相關區域無空氣品質嚴重惡化或異常狀況，收到手機警訊的民眾可安心。

環保署表示，全台空氣品質遇到嚴重不良情況時，除於空氣品質監測網、環境即時通App提供即時監測資訊及特報外，為主動且即時通知民眾應變，環保署利用資通訊技術結合即時監測資訊，將於2019年起利用災防告警細胞廣播機制，主動發布空品不良警訊至民眾手機，當所在地區空氣品質指標達非常不健康等級（AQI>200） 時，即提醒民眾應減少戶外活動。未來將以空品監測站半徑20公里範圍內民眾為警訊發送對象，警訊發布時段為上午6時至晚上10時間，主要通報空品不良指標污染物包括PM2.5、PM10及O3。

為於正式實施發布空品不良警訊前先行測試，環保署預定於12月27日上午10時10分至25分，針對雲林崙背、麥寮、台西及嘉義朴子測站進行細胞廣播演練，警訊內文如下「[空品警報演練]您所在區域正進行空品不良警報通知測試，請暫無需理會。行政院環境保護署及環保局關心您(02)23712121#6100」，屆時請手機收到警訊的民眾暫勿理會。

環保署強調，平日關心空氣品質資訊的民眾，可下載環境即時通App使用，該App也具備警示推播功能，並提供未來12小時空氣品質預測，民眾可自行依需求設定所需空氣品質通知門檻，當空品尚未嚴重惡化時，即可收到警示訊息，以及早做好個人防護或減少戶外活動。

(中時 )

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