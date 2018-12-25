移民署舉辦「證照辨識達人比賽」 桃機服務大聯盟組隊爭冠

2018年12月25日 19:45 中時 陳麒全

為強化國境安全管理，精進移民官證照辨識專業能力，內政部移民署25日舉辦「證照辨識達人比賽」，移民署國境事務大隊大隊長陳建成表示，證照辨識是移民官最基本的能力，「看不懂護照真偽，就沒有資格當擔任移民官」。（陳麒全攝）

內政部移民署25日舉辦「證照辨識達人比賽」，包含臺北松山、桃園、臺中及高雄四大國際機場在內的各機場、港口都派出護照辨識的武林高手，齊聚桃園國際機場華山論「鑑」，爭奪「證照辨識達人」的封號。（移民署提供）

主辦單位設計真、偽護照考題，交由各組選手進行辨識並找出偽版護照，在最短時間內完成者為優勝。（陳麒全攝）

主辦單位設計真、偽護照考題，交由各組選手進行辨識並找出偽版護照，在最短時間內完成者為優勝。（陳麒全攝）

主辦單位設計真、偽護照考題，交由各組選手進行辨識並找出偽版護照，在最短時間內完成者為優勝。（陳麒全攝）

主辦單位設計真、偽護照考題，交由各組選手進行辨識並找出偽版護照，在最短時間內完成者為優勝。（陳麒全攝）

內政部移民署25日舉辦「證照辨識達人比賽」，並邀請中華航空、長榮航空、采盟、昇恆昌、良福保全、齊家保全等機場服務大聯盟夥伴代表，派員參加「業餘組」比賽。（陳麒全攝）

為強化國境安全管理，精進移民官證照辨識專業能力，內政部移民署25日舉辦「證照辨識達人比賽」，包含臺北松山、桃園、臺中及高雄四大國際機場在內的各機場、港口都派出護照辨識的武林高手，齊聚桃園國際機場華山論「鑑」，爭奪「證照辨識達人」的封號。

移民官執勤時，必須兼顧安全、服務及效率，其工作之甘苦非親身體驗者所能知悉，為了促進外界對移民官工作認識，本次辨識達人比賽除了20位辨識高手的移民官參加「專業組」外，亦邀請中華航空、長榮航空、采盟、昇恆昌、良福保全、齊家保全等機場服務大聯盟夥伴代表，派員參加「業餘組」比賽，在活動的過程中，由主辦單位設計真、偽護照考題，交由各組選手進行辨識並找出偽版護照，在最短時間內完成者為優勝。

由於今年活動剛好選在耶誕節舉辦，移民署也設計多項有趣的搶答活動，各航空公司的地勤人員、免稅商店客服人員及保全服務人員自上午入門課程中所習得護照辨識「秒殺法」，立即運用於下午的比賽中，由各隊代表以搖呼拉圈、雙人夾球或以球拍托球等方式，競速搶答爭取積分，全力爭奪達人英雄榜排名第一的頭銜。

移民署國境事務大隊大隊長陳建成表示，台灣的出入境旅客量越來越多，國境通關除了透過科技通關的安全維護，最主要還是要靠移民官的專業度。證照辨識是移民官最基本的能力，「看不懂護照真偽，就沒有資格當擔任移民官」，而且本項比賽自98年起舉辦迄今已歷經9屆，每到歲末年終，透過本項比賽，提倡並激勵基層移民官的學習風氣，同時檢驗訓練的成果，精進移民官證照辨識專業能力，以達強化國境線證照防禦能力，確保國境安全之目標。

移民署代理署長鐘景琨指出，近年來在政府部門大力行銷臺灣觀光，開拓多元觀光客源市場，臺灣入出境旅客人數持續上升，國境大隊除了是鞏固國境安全堅實的第一道防線，並兼顧優質服務品質，更朝向順暢人流目標邁進。移民署透過舉辦2018年國境管理國際研討會，結合與會各國組成「國際大聯盟」，建立安全機制，而在桃園國際機場也有「服務大聯盟」，2018年Skytrax獲得最佳證照查驗服務機場獲得第1名殊榮，顯示我國境安全及服務均是世界級水準。

(中時 )