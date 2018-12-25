《中時晚間快報》葉請辭 擔起政治責任 賴揆火速批准

2018年12月25日 18:32 中時電子報 綜合報導

◎葉請辭 擔起政治責任 賴揆火速批准

教育部長葉俊榮昨天召開記者會宣布「勉予同意聘任管中閔為台大校長」，但卻引來府院及民進黨的反撲，他今天跟行政院長賴清德見面後，在臉書發文證實已遞出辭呈，承擔起所有政治責任。

◎擴大暖冬遊官網今上線 3600家旅宿可挑且續增中

觀光局推出「擴大國律暖冬遊」方案刺激觀光景氣，民眾自明年元旦起至1月31日止，在周日到周四期間入住全台22縣市有參與方案的旅宿，自由行旅客每晚每房可獲1000元補助，30歲以下、60歲以上者還能加碼多補500元。今（25）日活動官網正式上線，目前約有3600家旅宿業者參與。觀光局提醒，旅客可先上官網登錄基本資料，節省入住辦理時間。

◎擴大開放 陸全面實施市場准入負面清單

大陸國家發展改革委、商務部近日發佈《市場准入負面清單(2018年版)》。在今天（25日）的國家發改委專題新聞發佈會上，國家發改委體改司司長徐善長指出，在市場准入負面清單之外，不得對民營企業設置不合理或歧視性的准入條件，不得採取額外的准入管制措施。

◎攻占政院被訴 太陽花眾竟要法官迴避

行政院促轉會代理主委楊翠的兒子魏揚，4年前因太陽花攻占行政院被起訴，台北地院判他無罪，檢不服提上訴，魏揚不滿上周高院傳喚當天在場包括方仰寧在內的警官到場，今日開庭他與律師在高院外抗議，要求法官迴避審理。審判長陳筱珮開庭表示尊重被告與律師團意見，她等候迴避案裁定果並諭知停審，她還連說2次「祝福各位聖誕快樂」庭訊不到6分鐘結束。

(中時電子報)