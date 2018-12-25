《中時晚間快報》葉請辭 擔起政治責任 賴揆火速批准

◎葉請辭 擔起政治責任 賴揆火速批准

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎葉請辭 擔起政治責任 賴揆火速批准

教育部長葉俊榮昨天召開記者會宣布「勉予同意聘任管中閔為台大校長」，但卻引來府院及民進黨的反撲，他今天跟行政院長賴清德見面後，在臉書發文證實已遞出辭呈，承擔起所有政治責任。

◎擴大暖冬遊官網今上線 3600家旅宿可挑且續增中

觀光局推出「擴大國律暖冬遊」方案刺激觀光景氣，民眾自明年元旦起至1月31日止，在周日到周四期間入住全台22縣市有參與方案的旅宿，自由行旅客每晚每房可獲1000元補助，30歲以下、60歲以上者還能加碼多補500元。今（25）日活動官網正式上線，目前約有3600家旅宿業者參與。觀光局提醒，旅客可先上官網登錄基本資料，節省入住辦理時間。

◎擴大開放 陸全面實施市場准入負面清單

大陸國家發展改革委、商務部近日發佈《市場准入負面清單(2018年版)》。在今天（25日）的國家發改委專題新聞發佈會上，國家發改委體改司司長徐善長指出，在市場准入負面清單之外，不得對民營企業設置不合理或歧視性的准入條件，不得採取額外的准入管制措施。

◎攻占政院被訴 太陽花眾竟要法官迴避

行政院促轉會代理主委楊翠的兒子魏揚，4年前因太陽花攻占行政院被起訴，台北地院判他無罪，檢不服提上訴，魏揚不滿上周高院傳喚當天在場包括方仰寧在內的警官到場，今日開庭他與律師在高院外抗議，要求法官迴避審理。審判長陳筱珮開庭表示尊重被告與律師團意見，她等候迴避案裁定果並諭知停審，她還連說2次「祝福各位聖誕快樂」庭訊不到6分鐘結束。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報
為管案會面蔡英文 王金平：定義…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。