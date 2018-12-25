空中鴨嘴獸敘境秀實力 俄已裝備127架蘇34

2018年12月25日 18:38 中時電子報 楊幼蘭

蘇-34在敘境執行任務

美國已宣佈自敘利亞全面撤軍，但俄羅斯仍活躍敘境，而在俄國駐敘空軍作戰機隊中，蘇-34是要角之一。

新浪軍事指出，由於蘇-34有獨特的並列雙座前機身，被戲稱為「鴨嘴獸」。它是「側衛」家族最與眾不同的成員，俄國空天軍十分倚重它，而蘇-34在敘利亞戰場上，也充分證明了自身價值，目前俄國空天軍裝備的這款戰機已達127架。

據俄羅斯媒體報導，12月19到22日之間，4架蘇-34從新西伯利亞契卡洛夫飛機製造廠（NAZ）陸續起飛，交付俄羅斯空天軍（VKS），航向部署地點。

這4架蘇-34製造序號為T-10B-124到T-10B-127，分析指出，這意味著包括7架原型機和預生產型機在內，T-10B系列的「鴨嘴獸」共交付了多達127架。

蘇-34在敘利亞執行轟炸任務

而這4架蘇-34將加入俄羅斯中央軍區麾下的近衛第2轟炸機團，駐地是俄羅斯西南部車里雅賓斯克州（Chelyabinskaya oblast）的沙戈爾機場，目前俄空天軍至少有4個作戰轟炸機團裝備了這型戰機，包括遠東阿莫爾州（Amurskaya Oblast）共青城附近的第277團，共有24架蘇-34已到位。

而在作戰效能上，蘇-34比上一代的蘇-24「擊劍手」（Fencer）戰鬥轟炸機強了不少。它在敘利亞戰場上，首次使用了俄羅斯「格洛納斯」 （GLONASS）衛星導航系統導航的KAB500S型炸彈。它最大可搭載超過8噸彈藥，最大航程可達4,000公里，一次空中加油後，航程更可達7,000公里。

此外，「鴨嘴獸」的雷達，火控與航電比上一代的「擊劍手」好太多了。它採用代號為B004的多功能無源相控陣機載火控雷達（PESA），對地對空性能俱佳，可以導引R-77中程空對空飛彈，自衛能力比蘇-24強，也有Platan機載光電瞄準系統，可引導雷射導引飛彈與炸彈精準攻擊目標，而並列雙座駕駛艙採用「玻璃座艙」，擁有1噸重的裝甲保護。

分析指出，由於圖-95MS，圖-160和圖-22M3都是冷戰時期生產的，目前俄羅斯空天軍麾下，「鴨嘴獸」是最重要的現代化對地攻擊戰機。它除了不能攜帶Kh-101巡弋飛彈外，在俄軍中發揮的作用，類似解放軍空軍的轟-6K「戰神」轟炸機。

(中時電子報)