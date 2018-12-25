桃機耶誕爵士音樂派對 新東陽邀旅客嚐火雞肉捲餅慶佳節

為了讓民眾能在年末感受到溫暖的耶誕氣氛，新東陽於25日在桃園國際機場第一航廈北側出境3樓舉辦「聖誕爵士音樂派對」，新東陽的員工也換上耶誕裝扮，與旅客同樂。（陳麒全攝）

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新東陽於25日在桃園國際機場第一航廈北側出境3樓舉辦「聖誕爵士音樂派對」，邀請擅長以音樂說故事的爵士風樂團（Jazzfine Music）演唱多首知名的中英文歌曲，以溫柔而渾厚的嗓音搭配動人樂音，帶領民眾一同進入夢幻的耶誕世界。（陳麒全攝）
新東陽於25日在桃園國際機場第一航廈北側出境3樓舉辦「聖誕爵士音樂派對」，邀請擅長以音樂說故事的爵士風樂團（Jazzfine Music）演唱多首知名的中英文歌曲，以溫柔而渾厚的嗓音搭配動人樂音，帶領民眾一同進入夢幻的耶誕世界。（陳麒全攝）
新東陽於25日在桃園國際機場第一航廈北側出境3樓舉辦「聖誕爵士音樂派對」，邀請擅長以音樂說故事的爵士風樂團（Jazzfine Music）演唱多首知名的中英文歌曲，以溫柔而渾厚的嗓音搭配動人樂音，帶領民眾一同進入夢幻的耶誕世界。（陳麒全攝）
現場提供新東陽火雞肉捲餅給旅客品嚐。（陳麒全攝）
為了讓民眾能在年末感受到溫暖的耶誕氣氛，新東陽於25日在桃園國際機場第一航廈北側出境3樓舉辦「聖誕爵士音樂派對」，新東陽的員工也換上耶誕裝扮，與旅客同樂。（陳麒全攝）

為了讓民眾能在年末感受到溫暖的耶誕氣氛，新東陽於25日在桃園國際機場第一航廈北側出境3樓舉辦「聖誕爵士音樂派對」，邀請擅長以音樂說故事的爵士風樂團（Jazzfine Music）演唱多首知名的中英文歌曲，以溫柔而渾厚的嗓音搭配動人樂音，帶領民眾一同進入夢幻的耶誕世界。現場更提供新東陽火雞肉捲餅給旅客品嚐，還有耶誕老人、麋鹿與小天使們親臨音樂派對發送幸福小禮物，在應景美食與耶誕樂音中度過最歡樂的異國佳節。

新東陽特別在耶誕節期間佈置，走進桃園國際機場第一航廈大廳，從商場門面至大廳休憩區的裝飾佈置，皆能感受到閃耀的耶誕氛圍，讓旅客在出國前便能搶先感受耶誕節的歡樂氣息。為了帶給民眾不一樣的耶誕節，新東陽邀請由薛詒丹（Tanya）以及陳勇（Michael）為主唱的爵士風樂團（Jazzfine Music），搭配被譽為台灣最佳鼓手的黃瑞豐、知名鋼琴師李建楨及擔任貝斯手的資深音樂人金木義則，5位曾在各大音樂節與國際頒獎典禮演出的頂尖樂手攜手合作，在75分鐘的演奏中，除應景的耶誕曲目及經典爵士歌曲，也帶來民眾琅琅上口的中文歌，現場民眾隨著樂音輕聲哼唱，讓機場飄揚歡樂而溫暖的樂曲。

為了讓民眾感受到最歡樂的耶誕佳節，更準備火雞肉捲餅於中場休息時間供旅客品嚐，以新東陽自製的鮮嫩多汁火雞肉搭配獨家特調醬料，與新鮮小黃瓜絲及洋蔥絲一起包裹於墨西哥餅皮中，外層餅皮鬆Q彈牙搭配軟嫩且香氣十足的火雞肉，絕妙的組合讓國際旅客讚不絕口。現場也有耶誕老公公發送小禮物，全場音樂派對和樂融融，也為歲末畫上最完美的句點。

新東陽總經理麥升陽表示，新東陽秉持著「公共利益優先於企業利益」的精神，將桃園國際機場第一航廈綜合商場打造成舒適且兼具台灣特色的休憩空間，同時也配合各大節慶舉辦人文藝術活動與民眾互動，希望可以讓大家看見不一樣的台灣，將台灣的美推廣至全世界。

(中時 )

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