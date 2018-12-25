小7變大7？ 7-11全新超商長這樣

7-11今（25日）發表全新店型「Big7」，將咖啡、閱讀、糖果、美妝、烘焙與超商六大業種整合在單一門市內。（品牌提供）

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7-11打造全新精品咖啡品牌「!＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館。(品牌提供）
7-11瞄準網美商機，推出「糖果屋」，全區以粉色系少女風格打造。（品牌提供）

7-11今(25)日發表全新店型「Big7」，首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」、超商獨創「糖果屋」，並加入博客來選書複合專區，為第一家與7-11複合的實體書店，再加上美妝「KSeren」及麵包烘焙坊，將咖啡、閱讀、糖果、美妝、烘焙與超商六大業種，整合在單一門市內，是目前複合種類最多、商品規劃精緻度最高的全新店型。

「Big7」將位於台大公館商圈的博源門市重新改裝，營業面積約130坪，門市周圍有outlet、電影院、台大校園，及自來水公園等。7-11表示，從年初的科技店型X-STORE，年中時開出美妝、健身、烘焙等1+1型態的複合店，緊接著更將烤雞、烘焙、健身3合1的複合店型搬到南台灣，都是依據商圈特性、消費者日常需求設計的生活提案複合店。

7-11另打造精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」，以驚嘆號+問號，傳遞「一杯令你驚訝且好喝到找不到文字形容的不思議咖啡」形象。品項數達22種，分為「義式咖啡、精品手沖、風味飲品、其他飲品」四大結構，價格帶在60元~130元。

而手沖咖啡選項共6種，包括全台獨家引進的非洲衣索比亞「丁圖」與「布里赫拉」，其中丁圖喝得到甜橙風味，12月26日~12月30日嘗鮮價100元；還有喝得到威士忌風味的「火鳳凰藍寶石」，及有咖啡界香檳之稱的「藝伎咖啡」，經特殊黑蜜處理技術，保留咖啡果膠，呈現花香與青蘋果多層次香氣，市價近300元，特價220元，限量200杯。

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