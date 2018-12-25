看過來！深澳鐵道自行車免費體驗 27日起線上預約

2018年12月25日 19:07 中時 張穎齊

新北市政府觀光旅遊局打造的RailBike深澳鐵道自行車，將於27日上午9時起開放民眾上網預約免費體驗，限量1680個名額。（新北市政府觀光旅遊局提供）

新北市政府觀光旅遊局打造的RailBike深澳鐵道自行車，將於27日上午9時起開放民眾上網預約免費體驗，限量1680個名額。（新北市政府觀光旅遊局提供）

新北市政府觀光旅遊局打造的RailBike深澳鐵道自行車，28日至明年1月17日的周五、六、日及國定假日間，將釋出免費試乘的優惠，並於本月27日上午9時起開放民眾上網預約免費體驗，免費期間皆為雙程來回，限量1680個名額。

為了讓一度廢棄的深澳支線鐵道重獲新生，新北市政府觀旅局推出RailBike，以俏皮的河豚造型車輛、美麗的海景風光、光彩奪目的海底光環境隧道、具有歷史價值的建基煤礦遺址，結合豐富旅遊資源的深澳鐵道自行車自開放試營運以來獲得各界關注，大受好評，也吸引不少民眾至現場與可愛的河豚造型自行車合照。

觀旅局提醒民眾，深澳鐵道自行車自28日至明年1月17日的五、六、日及國定假日間將釋出免費試乘的優惠，即將於本月27日上午9時開放民眾上網預約免費體驗，免費期間皆為雙程來回，物超所值，預約網站: www.railbike.com.tw，也可上新北市政府觀光旅遊網查看相關訊息及周邊推薦遊程，編織一次浪漫的鐵道自行車之旅。

觀旅局指出，本次免費體驗僅限量1680個名額，周五、六、日及國定假日期間，讓民眾能夠搶先感受在鐵道上騎乘自行車的趣味。另外深澳鐵道自行車將於明年1月18日開始售票，正式票價每人單程150元，往返優惠票價為250元，民眾可選擇從深澳站出發或者從八斗子站出發，體會不同的旅程風景。

深澳鐵道自行車每日每站將開放7個班次，讓民眾搭配周邊景點規畫遊程時能有更多樣化的選擇；市府正規畫於正式營運前推出相關優惠及旅遊套票，最新消息請民眾持續關注新北市觀光旅遊網或加入新北旅客粉絲團查詢。

(中時 )