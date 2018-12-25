看過來！深澳鐵道自行車免費體驗 27日起線上預約

新北市政府觀光旅遊局打造的RailBike深澳鐵道自行車，將於27日上午9時起開放民眾上網預約免費體驗，限量1680個名額。（新北市政府觀光旅遊局提供）

友善列印
中時
新北市政府觀光旅遊局打造的RailBike深澳鐵道自行車，將於27日上午9時起開放民眾上網預約免費體驗，限量1680個名額。（新北市政府觀光旅遊局提供）
新北市政府觀光旅遊局打造的RailBike深澳鐵道自行車，將於27日上午9時起開放民眾上網預約免費體驗，限量1680個名額。（新北市政府觀光旅遊局提供）

新北市政府觀光旅遊局打造的RailBike深澳鐵道自行車，28日至明年1月17日的周五、六、日及國定假日間，將釋出免費試乘的優惠，並於本月27日上午9時起開放民眾上網預約免費體驗，免費期間皆為雙程來回，限量1680個名額。

為了讓一度廢棄的深澳支線鐵道重獲新生，新北市政府觀旅局推出RailBike，以俏皮的河豚造型車輛、美麗的海景風光、光彩奪目的海底光環境隧道、具有歷史價值的建基煤礦遺址，結合豐富旅遊資源的深澳鐵道自行車自開放試營運以來獲得各界關注，大受好評，也吸引不少民眾至現場與可愛的河豚造型自行車合照。

觀旅局提醒民眾，深澳鐵道自行車自28日至明年1月17日的五、六、日及國定假日間將釋出免費試乘的優惠，即將於本月27日上午9時開放民眾上網預約免費體驗，免費期間皆為雙程來回，物超所值，預約網站: www.railbike.com.tw，也可上新北市政府觀光旅遊網查看相關訊息及周邊推薦遊程，編織一次浪漫的鐵道自行車之旅。

觀旅局指出，本次免費體驗僅限量1680個名額，周五、六、日及國定假日期間，讓民眾能夠搶先感受在鐵道上騎乘自行車的趣味。另外深澳鐵道自行車將於明年1月18日開始售票，正式票價每人單程150元，往返優惠票價為250元，民眾可選擇從深澳站出發或者從八斗子站出發，體會不同的旅程風景。

深澳鐵道自行車每日每站將開放7個班次，讓民眾搭配周邊景點規畫遊程時能有更多樣化的選擇；市府正規畫於正式營運前推出相關優惠及旅遊套票，最新消息請民眾持續關注新北市觀光旅遊網或加入新北旅客粉絲團查詢。

(中時 )

小7變大7？ 7-11全新超商長這樣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。