辭職獲准 葉俊榮稱扛十字架：在對的時間做對的事

2018年12月25日 18:59 中時 林志成 中時／ 陳君瑋 中時／

教育部長葉俊榮（中）「勉予同意」準台大校長管中閔的上任，25日遭行政院長賴清德約見，葉俊榮提出請辭，賴清德火速簽准，葉俊榮結束短暫的163天任期，葉俊榮回到部裡，政務次長范巽綠（右）及姚立德（左）和他握手一起走進部裡。（陳君瑋攝）

教育部長葉俊榮今天請辭獲准，他今天傍晚5點多回到教育部，面對媒體詢問，他表示，台大校長遴選案不解決，整個教育系統及大學就像扛著十字架一樣，如果這十字架需要有人扛，「就我來扛吧」。他雖然和前兩位部長都因為此案而離開，「但我是把事件處理好那個」。

葉俊榮傍晚回教育部時，不但沒有悲傷，還臉上掛著微笑，看似相當輕鬆。對於批准管中閔擔任台大校長，他表示，「我覺得我做對了，我在對的時間，做對的事」。

葉俊榮表示，他7月16日擔任教育部長後，主要是處理兩件事，一是審議12年國教課綱，之前曾有一段時間周六、周日都在開會，到11月24日一半委員任期到前，要編教科書的課綱都已經審過，這讓他鬆一口氣，也對新課綱將翻轉教育充滿期待與信心。

另一件則是台大校長遴選案，他表示，擔任部長前，已有兩任部長因為此事而離開，當時他認為，如果不處理好的話，教育會一直被壓著，即使再怎麼努力，整個教育系統和大學都會像扛著十字架一樣沈重。

「如果一定要有人扛這個十字架，就我來扛吧。」葉俊榮說，當時就想到，處理台大校長遴選案，不可能讓每個人都滿意，甚至有些人會感到憤怒，當時他其實已下定決心，目標是將這個纏住台灣教育發展、纏住社會許多人的糾結打開。

葉俊榮說，他花了非常大心力來處理台大校長遴選案，昨天宣布聘任管中閔為台大校長，事情處理完了，外界有非常多不同意見，但他非常坦然，「我雖然也是為此事離開的部長之一，但我是把它處理好的部長」。

葉俊榮說，他最不忍看到的是，社會上對許多議題有糾結，拜託不要拿教育當戰場。任何家對這件事有傷痛或焦慮，或對這樣結果感到難過不安者，他很期待因為他的離開，讓大家能夠回復正常，讓教育回到正軌。

(中時 )