國防理工學院女上校 化解壓力履獲肯定

2018年12月25日 19:03 中時 賴佑維

國防大學理工學院電機學系上校副教授陳淑娟帶領學生參加經濟部通訊大賽之天線項目陸續奪下冠亞季軍等。（賴佑維攝）

國防大學理工學院電機學系上校副教授陳淑娟自幼家境清寒，當時理工學院首度招收女生，陳淑娟決定報考軍校減輕家中負擔。她說，當時女性在軍中壓力的確不小，對理工也不算在行，所幸靠著毅力、努力，還拿到博士學位。

陳淑娟，自己在彰化長大，自己外，底下還有5名弟妹，因為不想造成家庭負擔，大學聯考就決定就讀軍校。她說，當時全校有1500名學生，僅10名女生，一舉一行都格外受到矚目。就連上課時，因為女生數量少，老師都特別記得名字，壓力相當大。

畢業後陳淑娟陸續擔任排長，歷練過行政官、助教、侍從官、研發官等職務。她說，在理工學院結束碩士學位後，後來又報考中山大學博士班。陳淑娟透露，因為軍中環境封閉，擔心到外就讀，會無法適應，加上原本研究半導體，後來轉攻電波天線，可說從頭學起，所幸靠著堅持下去的毅力，順利取得學位。

此外陳淑娟研究成果也相當亮眼，2014年至今，帶領學生參加經濟部通訊大賽之天線項目陸續奪下冠亞季軍等，也有我國5項專利發明。她說，微型天線在軍用、民用應用都很廣泛，軍中最重要的通信，就需仰賴微型天線的原理，時下民間最熱門的5G，同樣是微型天線。

當時全校有將近1500員學生，女學生就只有10位，入伍受訓時的震憾教育與體能訓練曾讓她一度動搖，心想「這真的是我想要的嗎？」，但漸漸被同樣一起受訓的入伍生鼓勵下，終於通過這嚴格且高度紀律訓練，這也讓她在面對後來所遇到的困境時，總是能秉持這股毅力堅持下去。

(中時 )