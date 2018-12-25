富岡西高校首訪新化高中 交流台日文化

日本富岡西高校25日首訪新化高中，兩校學子一同參與各式課程。（李其樺翻攝）

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日本富岡西高校學生25日首度造訪新化高中，下午兩校學生在瓜瓜園一同做手工湯圓，進行別開生面的台日文化交流。（李其樺攝）
新化高中校長鄭曜忠（左）與日本富岡西高校教頭（相當於台灣學校的教務主任）森保裕一同DIY手作湯圓。（李其樺翻攝）
就讀新化高中三年級的連笙羽和筆友、來自日本富岡西高校二年級的大粟綾乃首次相見歡，有如認識多年的好友般彼此熱情互動。（李其樺攝）

日本富岡西高校36名學生首度來台造訪新化高中，兩校學生彼此交換小禮物，並共同上課，製作蛋黃酥和手作湯圓，進行台日文化交流；其中新化高中學生連笙羽初次與就讀富岡西高校的筆友見面，兩人彼此熱情互動，表現跨國界的純真友誼。

新化高中校長鄭曜忠表示，每年新化高中舉辦日本教育旅行，帶領學生與日本高校生進行交流，拓展學生視野和國際觀。其中德島縣富岡西高校為連續2年造訪交流的學校，今年12月率領學生造訪時，受到對方熱情款待，還因此登上日本媒體。

鄭曜忠表示，今年富岡西高校正好籌畫來台修學旅行團，今天首站造訪新化高中，兩校學子除了互贈小禮物和才藝表演，當天更一同參與各式課程，包括國文課詩詞寫作、家政課製作蛋黃酥、理化課指導學生製作星空瓶；下午在瓜瓜園DIY手工湯圓。

鄭曜忠說，當晚安排36位日本學生來新化高中學生家中住宿，隔天將接待日本學子參訪新化中正老街和新化武德殿，深度體驗台灣歷史和生活文化。

就讀新化高中三年級的學生連笙羽表示，去年12月首度參加學校舉辦的日本文化教育旅行，對於日本文化生活中處處講究禮節感到印象深刻；今年8月起開始與就讀日本富岡西高校的筆友通信，彼此交流生活大小事，感到非常新鮮趣味。

來自日本富岡西高校二年級的大粟綾乃與連笙羽通信4個多月，昨天雙方首度碰面，彼此熱情擁抱互動，大粟綾乃說，感受到台灣人的熱情和欣賞漂亮的建築，感到非常開心。

(中時 )

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