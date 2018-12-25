MLB》「怪力男」哈波花落道奇？兩好三壞說分明

2018年12月25日 18:58 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「怪力男」哈波（Bryce Harper）獎落誰家？大聯盟官方Instagram日前po出一張「道奇是哈波最佳去處嗎」的圖片，已有超過12.7萬人點讚，其中也包括哈波本人的IG帳號（@bharper3407）！難道他對下一步公開表態了嗎？

也許哈波只是像很多人逛社群網站一樣，習慣性看到不錯的po文就按讚，但要說怪力男有可能披上道奇藍袍，好像也不牽強，特別是如果「邪惡帝國」洋基真的不打算出手的話。

道奇能否得到哈波，可以用「兩好三壞」來分析。一好是道奇有條件搶哈波，他們連兩年殺入世界大賽，而洛杉磯離哈波家鄉拉斯維加斯很近，市場又大，可以開給哈波尋求的破紀錄大約。二好是道奇外野位置也騰出來了，上周把普伊（Yasiel Puig）、坎普（Matt Kemp）交易至紅人，頗有迎接哈波的味道。

但道奇搶哈波也有三道障礙，第一顆壞球是豪華稅，外傳道奇想把團薪控制在2億600萬美元的門檻之下，如此根本沒有足夠的薪資空間去搶哈波。倘若他們去交易印地安人的賽揚獎強投克魯伯（Corey Kluber），薪資空間就更小了。

其次是道奇近年團薪雖然居高不下，但真的砸大約簽下一名球員，合約最高總值也不過9300萬美元，他們真的會以類似10年總值3億美元的合約去簽哈波？恐怕要打上問號。

第三顆壞球是根據《今日美國》報導，道奇目前最需要的是強力右打，好平衡左打過多的打線，簽下左打的哈波不但不是迫切需要，甚至可能壓縮到他們補強兩個最欠缺的位置，捕手與二壘手的空間，就怕越補越大洞。

(中時電子報)