新南向出大包！越南團152人抵高雄失蹤脫逃 觀光局：事態嚴重

2018年12月25日 19:06 中時電子報 林毅 中時／ 李宜秦 中時／

觀光局今（25）日表示，今日接獲史上最大宗脫團紀錄。觀光局指出，東森旅行團21日至23日陸續接待4團越南旅行團，全團團員共153人，今日卻逃逸了152人。觀光局表示，該團是透過觀宏專案入境，目前已經通報領事事務局，也要求該旅行社負擔逃逸團員遣送費用。觀光救援服務協會表示，該團很明顯是蓄意逃逸，可見外交部的審查不夠確實。

觀光局表示，根據東森國際旅行社的通報，有4個旅行團透過外交部觀宏專案申請來台旅遊，一共有232人申請電子簽證，21日與23日分別有1個與3個旅行團抵台，從高雄入境，人數高達153人，然而如今其中152人紛紛落跑脫逃，僅剩1人留在原地，疑是假觀光真偷渡。

外交部2015年11月起針對東南亞國家優質團體，提供來台觀光簽證便捷措施「觀宏專案」，越南民眾可透過觀光局指定的旅行社團體旅遊，或企業贊助的獎勵旅遊團，申請電子簽證來台。

觀光局國際組組長鄭瑛惠說，外交部觀宏專案開放3年以來，每次都會出現旅客落跑脫逃事件，但僅是零星2至3人，這次脫逃人數超過百人，來到152人，為史上最大宗脫逃事件。鄭瑛惠對此表示「事態嚴重」，即刻通知外交部，停止越南組團社來台簽證申請。

鄭瑛惠說，今日早上接獲旅行社通報後，已立刻通知領事事務局與移民署，移民署會採取必要的後續措施，觀光局也將把東森旅行社自觀宏專案內除名，同時要求其負擔失蹤團員遣送回國費用。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，政府實施觀宏專案後，讓越南旅客可利用觀光簽證合法入境，之後又非法逃逸，導致違法滯留的狀況增多，也有許多人蛇集團從中操控，不只觀光局有責任，外交部、移民署、警察單位都有責任。

(中時電子報)