陳冠霖《炮仔聲》再配李燕 與曾莞婷玩男神女神三角戀

2018年12月25日 19:17 中時 林淑娟

李燕、陳冠霖、曾莞婷新戲大玩三角戀。（盧禕祺攝）

《炮仔聲》主要演員群出席首映會。（盧禕祺攝）

《炮仔聲》演員群出席首映會。（盧禕祺攝）

《炮仔聲》首映會，李燕獲贈蔥花束。（盧禕祺攝）

《炮仔聲》首映會，陳冠霖、李燕獲贈蔥花束。（盧禕祺攝）

三立八點台劇《炮仔聲》26日將接在《金家好媳婦》完結篇後首播，陳冠霖劇中周旋於兩位本土劇女神李燕與曾莞婷之間，首集就和「偷挽蔥」的李燕在蔥田相遇，且一起被誤認是「蔥田鴛鴦大盜」，浪漫情節宛如偶像劇，打破「台八」男女主角相遇模式。這也是兩人繼9年前在《天下父母心》首度配對後的第「N」次搭檔演出，成了三立最受歡迎、也是配對最多次的情侶檔。

25日《炮仔聲》首映會上，主要演員林在培、徐亨、劉秀雯、陳冠霖、李燕、曾莞婷、吳婉君、陳志強、王宇婕、張琴、吳東諺、陳子玄、何如芸、丁寧等數十位演員出席。新戲片花中，陳冠霖不慎被蛇咬，40多公斤的李燕背著74公斤的他下山，她苦笑說事後「鐵腿」3天。

在曝光的片花中，兩人還有親密床戲，李燕笑說，以前自己是尺度超保守的良家婦女，很抗拒拍床戲，可能現在變瘦了，所以尺度變大，要露腿、露肩膀都OK。反倒是陳冠霖竟然抓棉被抓很緊。陳冠霖解釋，因為他脊椎和尾錐受傷正在復健，數月前醫生一度研判要開刀，現在好轉但仍無法劇烈運動，導致有點肚子，對身才沒自信所以拍裸露戲反而遮遮掩掩，連日前拍一場公主抱李燕的戲，因為腰無法施力，隔天還宿疾復發疼痛。

曾莞婷過去常和謝承均演情侶，這次首度與陳冠霖配對，還有親密吻戲，她害羞笑說，以前和謝承均拍吻戲時，由於兩人已熟到像兄妹，拍攝完全不加思索、有如吃飯般自然，但陳冠霖則是很紳士，拍吻戲前一直說「不好意思」，「說到變成是我不好意思了」。

常和本土劇女神們拍親密戲，陳冠霖一點也不怕老婆吃醋，他誇讚老婆是很大氣的女人，之前他自己很擔心床戲，反倒是老婆看完後還會提醒他：「你真的演得很不投入！這樣會對不起觀眾。」

陳冠霖這次為飾演富二代，特別花了數十萬治裝，出場完全像偶像劇男主角，製作單位特別安排許多偶像劇橋段，像壁咚、公主抱等，但陳冠霖笑說這些舉動從沒出現在自己人生中，因為自認個性害羞，所以靠戲過癮就好。

(中時 )