伊朗基斯島航空展：F-14戰機僅剩的飛行秀

2018年12月25日 19:27 中時電子報 江飛宇

格魯曼公司(Grumman)在1970年代推出的F-14雄貓戰機非常的經典，它是美國海軍最大型的戰鬥機，同時也是最強悍的，然而在2006年完全退出美國航艦甲板。如今想要見到F-14，只能參觀伊朗基斯航空展(Iran Kish Air Show)了。

航空學家(The Aviationist)報導，2018年的基斯航空展，是在11月的最後一周，活動全稱是「第9屆伊朗國際航空展」，活動地點在基斯島，也叫基斯航空展。在為期4天的活動中，100多家伊朗和國外公司展示了他們的的航空、工業與電子技術。由於美國長期對伊朗科技封鎖，所以看不到什麼知名的國際大廠，然而伊朗仍努力的尋求突破，也努力維持美製戰機的運作，包括F-14、F-4、F-5E這些40多年前的戰機，使得基斯航展有一種時空凍結的感覺。

毫無疑問， F-14雄貓戰機( Tomcat)一定是展場上的大明星，伊朗是在巴勒維王朝時期，訂購了80架F-14，其中交機了79架。根據不同消息來源，伊朗空軍目前仍保持了40~42架的F-14可以運作，其中一些數量升級為「F-14AM」（M就是「現代化」的意思），改造的重點是引用一些伊朗國內可自製的航空電子設備，包括雷達、預警器和武器，伊朗試著將俄式飛彈R-73E也整合到F-14身上。

F-14戰機的後勤並不容易，但是伊朗的技師仍確保了波斯貓的活力，相當的不容易。(圖/伊朗空軍)

伊朗還有一批俄製戰機，主要是Su-22，這些並不是購買來的，而是從鄰國伊拉克飛來的。人們應該記得，在1991年「沙漠風暴行動」(第一次波灣戰爭)期間，大約有40架的伊拉克戰機選擇逃往伊朗，以躲避聯軍空襲。在戰爭結束後，這些戰機就被伊朗給沒收，視為戰爭賠償的一部分(兩伊戰機)，原本伊朗沒有操作這批飛機。但是在2013年開始進行大修並且得到成功。根據官方消息，伊朗將這些Su-22的內部給大幅改造，包括空中加油系統(可能從伊拉克的幻象F1上拆來的)。到了2018年7月，已有10架Su-22恢復飛行，並且可以攜帶精準武器，還能發射巡航飛彈。伊朗在敘利亞內戰與反恐戰爭期間，還很大方的提供了10架Su-22給敘利亞。

沙漠風暴期間，伊拉克的戰機有一些逃往伊朗，就成了伊朗空軍的財產了，數量較多的是Su022。(圖/網路)

F-5戰機也是伊朗仍然操作的戰機，他們至今有60架單座的F-5E與15架雙座的F-5F，有趣的是，伊朗還大幅改造F-5E，不但內部航電有改變，甚至外觀都有差異了，最有名的就是Saeqeh I，它被改造成具有著V型雙垂尾的奇特造形，據說有效增進運動性能。除Saeqeh 以外，今年伊朗又宣布自製戰機，稱為Kowsar，外型與F-5F幾乎一模一樣。另外，Saeqeh與Kowsar，都是雷電的意思。

然後是期待已久的飛行陣型：KC-747伴隨著兩架F-14雄貓和三架F-4幽靈，擺出了雄偉的空中隊伍，這個畫面只剩下在伊朗看的到。伊朗目前還有60架的F-4幽靈戰機，也在進行現代化改造，據說將會改用中國大陸製造的雷達。

基斯航空展的飛行結果只有3小時，比歐美的航空展都短上不少，可能是他們的後勤能量難以支持架次太多的飛機。然而，伊朗的異國情調，加上飛機的獨特性，特別是雄貓與幽靈這種經典款式，足以說服有歷史感的航空迷前來參觀，使其成為一個2018年航展季的一個亮點。

(中時電子報)