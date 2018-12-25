擠下陳庭妮 女神昆凌接美妝DHC代言

2018年12月25日 19:37 中時 吳娮翎

DHC純橄情鑽石精華50ml，980元。（DHC提供）

昆凌為DHC拍攝美麗封面照，分享鑽石保養心法。（DHC提供）

擠下陳庭妮，女神昆凌接下「DHC 2019純橄情系列」代言，身為美麗代言的她，不只大方分享鑽石美肌保養奧秘，就連老公周杰倫也愛屋及烏在社群上大方分享愛妻的美容之道。

愛情事業兩得意的昆凌，不只接下代言，明年也有2部電影上映。身為演員、設計師與母親，昆凌分享獨具的「鑽石生活學」，她認為，「女生不該被侷限，應該對自己有自信，才能散發出自己想要的光芒。人因夢想而偉大，很多女生常常為了家庭，習慣犧牲奉獻，但女生其實不要忘記自己，當妳有夢想，有了追求的目標，在做這件事的時候，自然就會發光發亮。」

除了分享鑽石發光肌的秘訣，她也對來年有新的期許，「就是電影大賣、皮膚狀況很好、接下更多不同角色的挑戰。」當然最重要的就是她每日「非親不可的對象，就是DHC純橄情鑽石精華的親水性啦！」

25歲的昆凌常常坐飛機四處奔波，因此她相當注重保濕，視保濕為第一使命。她分享DHC純橄情鑽石精華的使用心得，「DHC純橄情鑽石精華用起來跟水一樣好吸收，不會有黏膩感，舒服卻很滋潤，擦完之後就像Baby肌膚一樣ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的，讓我很喜歡。」

(中時 )