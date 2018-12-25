基市副議長轉正議長 蔡旺璉：我老二哲學是成功的

2018年12月25日 19:49 中時 張穎齊

基隆市議長蔡旺璉表示，這4年來，他老二哲學是成功的。（張穎齊攝）

基隆市議會今（25）日舉行正副議長選舉，由國民黨原副議長蔡旺璉，以19票高票當選為第19屆基隆市議長，「扶正」成功，蔡旺璉晚間也在臉書上感性發言，表示自己過去4年努力學習、克盡本分、低調行事，證實自己的「老二哲學」是成功的，將會嚴厲督促市政，傾聽民意，讓基隆更好。

蔡旺璉表示，過去4年，他擔任副議長一職，努力學習及落實老二哲學，克盡本分，低調行事，在此次議長初選，新聞媒體及網路報導，更有人在問「蔡旺璉是誰？怎麼都沒聽過？」

「這更證實了我所學習的老二哲學是成功的！」蔡旺璉說，就像新聞版面播放總統的新聞，卻鮮少見到副總統的新聞，是一樣的道理，但這並不代表他不關心市政及建設的推動。

蔡說，他使用臉書至今，許多臉友任職於各公門，透過臉書的訊息發布，更能了解公部門為了基隆百姓做了些什麼，推動了些什麼，海洋環境的保護，文化資產保存及活化，消防警政的觀念宣導等。

他語重心長地表示，此次議會灌入許多新血，前輩教導後輩，後輩提供創新意見，老幹新枝，未來4年，他與副議長林沛祥及全體同仁將不忘民眾所託，好的市政，要延續下去，需要改進的地方，會嚴厲督促，不因反對而反對，只有市民優先，接納市民的意見，傾聽民意的需求，基隆會更好。

(中時 )