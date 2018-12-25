教長葉俊榮下台 教團：民進黨政府欠台大一個道歉！

2018年12月25日 19:43 旺報 李侑珊

行政院秘書長卓榮泰今(25)日下午召開記者會，確定教育部長葉俊榮辭職獲准，國教行動聯盟召集人、台大應力所教授王立昇表示，台大已長達一年半沒有正式校長，校務推動面臨諸多困擾，「這件事情受傷最深的是台大，民進黨政府欠台大一個道歉！」立委蔣乃辛則盼，未來無論誰出任教長，切勿帶著意識形態上任。

王立昇提到，民進黨政府對於這次台大校長遴選案，所採取的是「政治手段」，此前任命前教育部長吳茂昆上任，不只大動作退回台大校長聘任案，以及要求台大遴委會重啟校長遴選，甚至還表明管中閔不得參選台大校長，赤裸裸侵犯大學自主的精神，而葉俊榮接任教長後，同樣再以「政治手段」處理後續，如今下台，呈現的是：「政治問題從政治解決，負負得正！」

針對教育部聲明，通過管中閔為台大校長是「勉予通過」，王立昇則說，台大能有正式校長，不只是校內師生、教育界的共同期待，台大校長更要能夠獲得社會各階層認同，與教育部的支持，才能讓校務順利推動，然而台大已長達一年半沒有校長，校務經營遇到很多困難，直言：「民進黨政府欠台大一個道歉！」

至於教育部長葉俊榮請辭獲准，王立昇則說，葉俊榮擔任教長的任務，便在於替下一任教長「清理麻煩事」，也就是葉下台，甚至如果內閣總辭，都其實是早晚的事，而葉在通過管中閔的聘任，讓這起台大校長爭議終結，「讓下一個部長好做事」。

而民進黨政府在本次九合一大選大敗，政治介入台大校長遴選，被指責是主要原因，王立昇則說，政治人物沒有看到選舉結果，不知道會有今天的結果，他盼教育部聘管之後，不要對管中閔掣肘，好讓台大能妥善發展校務。

(旺報 )