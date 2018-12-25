艾力克斯攔胡兒女心頭好 連12天送聖誕禮

艾力克斯耶誕節買禮物送給幸運粉絲。（艾迪昇傳播提供）

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艾力克斯與李詠嫻夫婦日前進行為期12天的耶誕節禮物大放送，他倆自12月13日開始，天天在臉書直播向粉絲提出有獎問答，並抽出幸運粉絲，自掏腰包送出保養品、名牌衣飾等好禮，12天總計有29位幸運粉絲獲獎。艾力克斯表示，去年和老婆到醫院當志工促使他們倆想分享、回饋的行動，因此決定在耶誕節和粉絲一起感受分享的喜悅，艾力克斯笑說，他還攔截了兒女的禮物，讓他們也能體驗分享的快樂。

為何選擇12天前開始分享禮物，艾力克斯透露構想來自於西洋兒歌《聖誕節的12天》(12 Days of Christmas)，歌曲中的12天，每天都有不同的禮物代表不同的耶誕精神。艾力克斯笑說在準備禮物過程中，鬧了個小笑話，讓女兒Makayla一天內體會到得到與失去的大起大落。原來他向朋友募集耶誕玩具，玩具配送到樓下管理室時，正好Makayla下課返家，而禮物恰巧有她期待一整年的玩偶「大便獨角獸」，Makayla喜出望外將禮物捧回房間，不料當晚就被告知玩具不屬於她，讓她難過了好一下子。而他向兒子Ryder招募禮物時，Ryder見勢在必行，豪爽捐出上千元樂高玩具。

艾力克斯分享童年時媽媽教導他珍惜的小故事，他小時候每年耶誕節都會收到不少禮物，但媽媽卻規定他不能一次打開所有禮物，而是只能每個月開一份，他當時十分不解，後來長大才體會媽媽的用心，「要是我一口氣全都打開禮物，我一定不會珍惜，但每個月拆一個，那我就會有期待，而好好愛惜收到的禮物」。艾力克斯昨用心打包每份禮物，在經紀人協助下寄出禮物，他在不少禮物中加碼包進額外小禮，希望粉絲在驚喜之餘，也能感染他們一家分享的喜悅。

(中時 )

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