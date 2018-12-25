鄭麗媛復古造型好燒包 重溫懷舊港星風

2018年12月25日 19:38 中時 陳張眾

CELINE Triomphe Bag亞馬遜綠光滑小牛皮中型肩背包，11萬5000元。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

CELINE Triomphe Bag黃褐色鱷魚皮中型肩背包，79萬元。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

名模何穗身穿全套GUCCI復古裝扮現身街頭，拿GUCCI Arli系列酒紅色皮革手提包9萬9500元。（GUCCI提供）

GUCCI Arli系列白色皮革肩背包，5萬9600元。（GUCCI提供）

GUCCI Arli系列蛇皮肩背包，16萬4600元。（GUCCI提供）

韓國女星鄭麗媛日前為參加2018 MAMA大賞飛赴香港，歐膩更把自己私下帶點復古元素的時尚品味發揮在機場穿搭上，駝色大衣配上黑色高領針織衫、墨鏡，整體如同向80、90年代的香港巨星們的造型致意。而她身上所背的CELINE Triomphe Bag，醒目的凱旋門金屬壓紋鎖釦，亦受品牌1970年代之標誌啟發。融入品牌「C」字的懷舊圖騰，源自品牌創辦人Celine Vipiana在一次拋錨經驗中，被前方圍繞凱旋門的雙C型Triomphe鎖鍊吸引，如今並由創意總監Hedi Slimane再現於包款設計當中。

擅長玩味古典美學的GUCCI，也於2019早春系列中推出全新Arli系列包款，創意總監Alessandro Michele從品牌資料庫中尋求靈感，運用70年代經典雙G標誌及復古輪廓，打造洋溢文藝情懷的折衷美學。包款名稱「Arli」，則源自法國亞爾市（Arles）舊名，亦呼應了舉辦早春大秀的古羅馬墓園之所在地，一推出即受到包括女星蔡依林、陳庭妮和名模何穗等人的喜愛。

(中時 )