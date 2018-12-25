孟耿如為《紅白》獻出第一次　「國民男友」劉以豪合體相挺

2018年12月25日 19:37 中時 林淑娟

孟耿如攜手「國民男友」劉以豪登上台視《2019超級巨星紅白藝能大賞》，兩人將獻上合作曲〈幸福離島〉的第一次舞台合體演出，和觀眾一起過年。工作行程滿檔的劉以豪為好友情義相挺，在邊拍攝新戲及宣傳電影的空檔努力抽出時間排練，一向很怕公開唱歌的他害羞表示：「這次是我第一次要登上大舞台唱歌，有耿如的陪伴，應該會很好玩！希望大家喜歡我們帶來的表演。」

首次登上歌手們夢寐以求的小巨蛋舞台，孟耿如特別緊張地向粉絲喊話：「這是我第一次登上《紅白》，未來也不知道有沒有機會，希望粉絲們都可以到現場為我們尖叫、加油鼓勵，我們兩個也會很努力的準備表演，大家趕快來搶票喔！」。

回想起2018年，最近晉升票房破億男神的劉以豪心懷感激，覺得這一年對自己而言是很不一樣的一年，能在戲劇上嘗試各種不同的角色，讓他覺得相當過癮，他也期許未來可以看見更多不一樣的自己。而2019年的新希望則是留給了家人：「希望有時間帶家人去看NBA，因為爸爸很愛看NBA，也是死忠球迷，希望2019年可以完成這個任務。」

外傳吳宗憲和鹿希派父子檔也要登上《紅白》，台視表示，主要是台視想要企劃一個跨界合作的概念舞台，憲哥跟鹿希派不僅歌路不同，在重要的《紅白》10年裡也希望有不同的特別企劃，同時也呼應除夕團圓概念，所以不斷邀約3個多月，極力想促成這個合作舞台。而台視紅白以往都會規劃兩代藝人同台表演，如2018年的林隆璇、林亭翰父子和張秀卿、林莉母女。

(中時 )