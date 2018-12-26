西濱快速道路的伴手禮！ 小黑浪浪找到家

2018年12月26日 07:19 中時 柯宗緯

王裕為給了流浪狗「小伴」一個溫暖的家，彼此形影不離。（王裕為提供）

「小伴」被王裕為「收編」，不避再過著流浪的日子。（王裕為提供）

王裕為今年大年初三走春，開車行經西濱快速道路彰化路段時，驚見1隻流浪狗小黑穿梭車陣，他擔心小黑發生不測，趕緊下車將牠抱起，原想護送到安全地方，沒想到小黑賴著不走，只想跟他黏踢踢，他就此「收編」成為家裡一員，笑稱是「西濱快速道路的伴手禮」，將他取名為「小伴」。

王裕為回憶收養「小伴」的過程，只有一個「緣」字。家住台北的他，過年開車與三五好友到南下拜年，怕走中山高會塞車，於是試著開新開通的西濱快速道路，到了彰化鹿港時還是塞車，一路上走走停停。

當時他開在內車道，心想前方會不會發生什麼事，不然怎麼這麼塞，往前20公尺時發現，原本內車道旁的分隔島草地，有隻約2個月大的幼犬小黑，內車道駕駛人都有發現牠的身影，都停下車來讓牠通行。

不過，外車道的車輛疾駛而過，看不到小黑瘦小的身軀，小黑想逃離車陣，卻卡在當中動彈不得，不斷被快速馳騁的汽車嚇到，只能不斷徘徊，現場險象環生。

於是，王裕為自告奮勇，眼見前方有個涵洞，先將車子停在那，再抱起小黑上車，跟著他到嘉義找朋友拜年，原本想要找個空曠安全的地方讓小黑下車，但小黑還是一直跟隨他身旁，「心想也許跟牠有緣，就讓牠成為我家的成員吧！」

他說，「小伴」相當聰明乖巧，也很活潑好動，通常不用牽繩綁著牠，牠會自己在住處附近溜躂遊玩，再自己找到路回家。而因住家在大樓，原本家中長輩也不願他養狗，但現在成為彼此的伴，不能沒有彼此，家裡更添熱鬧。

(中時 )