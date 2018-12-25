曾寶儀5年寄親筆信給父親石沈大海 仍感謝曾志偉當年「相救」

2018年12月25日 19:53 中時 徐桐炘

該場活動由果實文教基金會董事黃鴻端（左）主持、寶弟、曾寶儀和平珩與談。（果實文教基金會提供）

張艾嘉成立果實文教基金會30週年，本週舉行一連串座談會，25日由星二代出身的藝人曾寶儀和寶弟（葛兆恩）談世代溝通，曾寶儀雖在爺爺奶奶的隔代教養下成長，長大後努力修復與父母的關係，她笑言曾連續5年寫信給父親，曾志偉卻隻字未回，反倒因上了登上八卦週刊封面向爸爸求救，得到的回應雖令人哭笑不得，她仍感謝說：「他救了我！」

曾寶儀當年成為《壹週刊》創刊封面人物，打電話告知父親此事，沒想到曾志偉第一個反應是問：「那政治版是誰？」她不解回應：「是陳幸妤。」沒想爸爸跟她說：「另一版是陳水扁女兒，表示我跟總統一樣重要耶！」她回憶當下：「我就笑了，笑完之後也沒那麼嚴重，覺得自己可以繼續往前走。」

不過曾寶儀從小因甚少和父母相處而沒安全感，父親節要寫文章或繪圖，她只能用祖父或伯父的形象替代，常為此哭泣自憐，「為什麼別人有的我沒有。」一看到父母吵架，就覺得自己會被丟下，甚至從小三開始存錢，「已經想好行李要裝什麼、要去哪裡、要找誰。」

當年寫信給曾志偉，每次開頭都是「Dearest 阿爸」，結尾總是「最愛你的女兒 寶」，父親卻從未回過信，13歲住校時想要變叛逆，但自問何必嘔氣，倒不如早點為自己負責，她後來也得知，「不回信不是不在乎。」如今更不怪父母，「（家庭）對我來說是一個功課，還是謝謝他們，讓我有這個功課！」

曾寶儀不忘感謝祖父母，她認為年輕人也該珍惜老一輩的價值觀，「他們覺得面子很重要，腰桿子能挺得很直，別人就看得起你！」她也喜歡老派食物，笑稱：「很多人都問我皮膚怎麼這麼好！」就是喝煲湯長大。她也提醒，逢年過節的傳統看似無聊，其實是生活樂趣，「更是和家人相見的藉口。」

(中時 )