新興國小特教生義賣手工皂 3000元捐身障協會 搖身變成助人者好開心

特教生親手製作手工皂義賣，所得部份捐助身障協會，讓自己都變成幫助社會的人。（新興國小提供）

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新興國小特教生手工皂相當可愛，令人感動的是他們想幫助社會的精神。（新興國小提供）

台南市南區新興國小24位特教學生，日前在老師教導下製作400顆手工香皂，平安夜先有老師預購50組，25日耶誕節更吸引一般生捧場，10分鐘就賣光光，所得扣除成本與特教生的工資，將捐3000元給台南市身障協會，這群特教天使第一次感受能夠幫助別人，發自內心感到開心。

提起特殊學生，多數人認為他們是社會上的受幫助者，新興國小特教班在耶誕節前夕發起一場「耶誕義賣活動」，讓這群平時受幫助的特教生，搖身一變成助人者。

特教生在學校必須進行職業教育學習生活技能，製作手工香皂是其中一項課程，由楊哲銘、陳莛瑾、吳浩禎、胡翔智4位特教老師在教導製作時，同時發起義賣活動，要證明特教生也有能力回饋社會。

校內24位特教生分成高年級與低年級，高年級親手作，低年級在旁觀察學習，大家分工合作，教室就像一間迷你的香皂小工廠，在耶誕節前作出400顆手工皂。隨即展開義賣。

這場愛心義賣活動在校園傳開，學校老師們率先響應，平安夜先預購50組，耶誕節這天，換成校內一般學生搶購，特教生手工皂10分鐘就銷售一空。

校方表示，這次義賣活動，扣除成本與特教生的工資，會將3000元盈餘捐給台南市身障協會，金額雖不多，卻是特教生人生中首次付出心力去幫助別人，「有愛無礙」的精神令人動容。

(中時 )

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