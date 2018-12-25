鹿港鎮長許志宏宣誓就職：帶動觀光提升經濟

2018年12月25日 20:03 中時 吳敏菁

鹿港鎮長許志宏宣誓就職。（吳敏菁翻攝）

鹿港許志宏並頒發當選證書給鹿港鎮第21屆里長，並和里長們合影。（吳敏菁翻攝）

彰化縣鹿港鎮第18屆鎮長暨第21屆里長就職典禮，新任鎮長許志宏，從監交人彰化縣教育處副處長張淑珠手中接下卸任鎮長黃振彥的印信，宣誓將提升鹿港的城市競爭力，深掘、展現鹿港文化的深度與廣度，並推動公平、務實的福利政策，進行道路總體檢，以最快速度還改善，以保障大家行的安全。

許志宏表示，接過印信，是責任的開始，對黃振彥鎮長帶領公所同仁6年多來的付出與努力表示感謝，也感謝歷任鎮長對鹿港發展所做的貢獻，在這基礎上，更將全力以赴推動鎮務，不負鄉親的託付。

許志宏說，鹿港過去曾經繁盛，留下文化資產是最大寶藏，每年吸引眾多遊客，但多屬走馬看花的一日遊，怎麼深化鹿港這座沒有圍牆的博物館，停留更久的時間，並配合鹿港國家歷史風景區的建設，提升服務品質，和帶動地方經濟，是未來要努力的方向。

許志宏也指出，要推動公平、務實的福利政策，減輕年輕夫妻養兒育女的負擔，落實高齡化社會中對老人的關心與照顧，機並善用社會資源，共同提升鎮民的幸福感，打造安全、宜居的生活環境，鄉親們最在意的道路建設等，也會立即總體檢，列出破損嚴重需要修復的順序，以最快速度還改善，以保障大家行的安全。

許志宏鎮長並頒發當選證書給鹿港鎮第21屆里長，每位里長當選人都盛裝打扮出席，里長當選人也都強調，未來會與鎮公所保持最佳聯繫，共同為里民爭取最大福利。

第21屆鹿港鎮民代表，也在25日上午舉行就職典禮以及選舉正副主席，新科鎮民代表王炫斐以9票當選鎮代會主席，副主席由連任第三屆的鎮民代表潘閔東以9票當選。

(中時 )