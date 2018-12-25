陳敬宣演繹LUNASOL冬妝 演繹派對的百變樣貌

伊林女星陳敬宣畫上LUNASOL彩妝，穿著展現冬日女人的慵懶與浪漫。（JOJ PHOTO攝）

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陳敬宣畫上LUNASOL彩妝，穿著Michael Kors Collection洋裝，配戴Folli Follie。（JOJ PHOTO攝）
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伊林女星陳敬宣拍攝佳麗寶LUNASOL美妝專題，由日本專業彩妝師今吉宏成操刀，展現冬日節慶的淨化彩妝，不論是歲末派對，或是新年的姐妹聚會，都能美麗出擊！

今吉宏成表示，日本今年冬季流行水漾光澤的底妝，在彩妝表現上不會像過往一樣精雕細琢，而是追求一種輕鬆感覺，走輕盈、勁透的妝感，甚至會直接刷上睫毛，不要求完美，更展現個人特色，在脣彩上，脣部輪廓不會特別去描繪，眼影也是順著眼型去描繪，眼影色彩挑選則是大地色居多，再加上橘色、橘棕、橘黃等色。

陳敬宣說，平常的她最在意眼妝、眼影、睫毛的妝感，大多都是淡妝，這次拍攝美妝專題，挑戰不同妝感，她發現LUNASOL彩妝就是她平時最愛的日系妝感，優雅的色調，可以百搭各種場合，已將這次拍攝彩妝列入採購清單，她也分享，明年有兩部作品會登上大螢幕，包括電影《萬德浮史貝斯》、電視劇《我是顧家男》，也期待未來能拍更多好作品，讓大家看見更多不一樣的陳敬宣。(編輯企劃吳娮翎、彩妝品LUNASOL、彩妝師LUNASOL彩妝師今吉宏成、髮型師 Lourdes、服裝Michael Kors Collection、飾品Folli Follie）

(中時 )

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