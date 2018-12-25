兩韓鐵公路對接開工典禮　文在寅民調死亡交叉

2018年12月25日 21:54 中時 蔡致仁

南北韓跨境鐵公路對接計畫26日在開城舉行開工典禮。為實現《平壤共同宣言》，兩韓經過將近1個月考察，終於推進鐵路與公路對接計畫。該計畫近日更獲聯合國安理會豁免制裁，為兩韓增進關係開創重要里程碑。

開工典禮26日在開城板門站舉行。南韓統一部部長趙明均、國土交通部部長金賢美，和北韓祖國和平統一委員長李善權率團出席活動。典禮10點正式開始，儀式內容包括兩韓代表致辭、聯誼簽名、軌道對接、公路揭牌、合影等。典禮有逾100人參加，除了兩韓代表還有大陸、蒙古與俄羅斯駐韓大使與土地與交通官員，以及聯合國亞太經社會執行秘書阿里沙赫巴納女士。

為落實南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩9月簽署的《平壤共同宣言》，實現兩韓鐵路及公路對接，雙方官員11月30日展開北韓境內的鐵路聯合考察，至本月19日告一段落。在美國與北韓無核化談判陷入僵局之際，聯合國安理會北韓制裁委員會，24日決定將兩韓跨境鐵公路對接計畫豁免制裁，使得該計畫開工典禮的籌備工作全面加速。據悉25日運往北韓的物資，將用於搭建典禮舞台。南韓統一部24日表示，「這場典禮代表兩韓在重新連繫鐵路與公路邁進一步」。

儘管文在寅推動朝鮮半島和平及兩韓和解貢獻不斐，但因為無法有效提振國家經濟，就任不到兩年民調直直落，甚至出現不支持率高過支持率的「死亡交叉」。去年5月文在寅上任時支持率一度超過85％，但如今南韓蓋洛普民調顯示，他的支持率剩下45%，不支持率上升到46%。另外，南韓民意調查機構Realmeter近日數據顯示，文在寅的施政支持率下滑至47.1％，尤以20至29歲年齡層的支持率降幅最大。

(中時 )