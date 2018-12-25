「星二代」寶弟長大了！認叛逆期來的早 吐露和父親高凌風破冰點

2018年12月25日 20:03 中時 徐桐炘

主持人黃鴻端、張艾嘉、曾寶儀、平珩和寶弟會後合影。（果實文教基金會提供）

21歲葛兆恩（寶弟）在「座談果實三十『聽我說故事』老少談青春」裡，分享和父親高凌風破冰的時間點，他自認叛逆期來的早，「5年級11歲左右就開始出去鬼混。」 他當時不懂如何和大人溝通，昨還笑問曾寶儀說：「這樣如何寫信給爸爸呢？」但孫越告訴過他一句話，「演藝圈不複雜，複雜的是自己。」終於逐漸體悟，「所有事情都是因為自己，要反省自己，還要有愛、尊重與孝順。」

寶弟當初極度渴望父愛和父親的陪伴，「人生12歲以前沒有什麼爸爸的畫面。」直到13歲愛上表演，終於有機會和爸爸多相處，「跟著父親去世界各地表演，那時候只有我們2個人，才談這10多年發生什麼事情。」如今寶弟堅持往演藝圈發展，他表示除了自己熱愛唱歌、跳舞和演戲，也是回應父親的期許。

高凌風自有一套教孩子的方法，「我爸會帶我們去看電影，教導人生道理，自己還會做功課，先去看一遍。」但寶弟感傷父親僅陪伴自己至16歲，懊悔很多事來不及和父親討論，「現在碰到問題，會想像我爸會怎麼教我。」也會主動和媽媽或其他親人說，「趕快和家人連接在一起。」

寶弟以自身為例，提醒現場的年輕人，應該主動和父母溝通，「他們隨時會回覆我們，不能怪別人不了解我們。我們會碰到很多問題，但不處理就會越來越爛。」他也開玩笑說，過去總覺得媽媽很時尚，沒想到現在開始傳長輩圖，不過他發現這樣也不錯，「因為我們打字很快，但一張圖上就寫下他們想多的話，挺好的！」

(中時 )