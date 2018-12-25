靈鷲山華嚴經柱裝臟大典 萬緣齊聚成就菩提

2018年12月25日 20:32 中時 葉書宏

心道法師親自主持靈鷲山聖山寺華嚴經柱裝臟大典。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山開山住持心道法師在裝臟儀式圓滿後，親切的用台語對所有功德主開示。（靈鷲山佛教教團提供）

第一次參加裝臟典禮的李蓓涓師姐，在投入銘版那一刻，心裡非常感動。（靈鷲山佛教教團提供）

華嚴經柱上類似存錢洞口，是開山住持心道法師的巧思，為建寺的功德主刻好芳名投入經柱內，以表生生世世護持金佛聖殿，成就建寺功德。（靈鷲山佛教教團提供）

心道法師說：「我們要建設靈鷲山，就像華嚴世界一樣，讓人人生起菩提心，處處銜接成佛因緣。」靈鷲山聖山寺12月23日舉行華嚴經柱裝臟大典，為護持聖山建設一萬一華嚴的菩提功德主，回饋刻名裝臟入金佛殿華嚴經柱，心道法師親自為銘版及8根經柱灑淨，在聖殿法音宣流聲中，功德主輪流將銘版投入經柱內，場面殊勝莊嚴。

金佛殿內8根經柱，底座為蓮花座造型，經柱上浮刻華嚴經文，從正門口第1根經柱順時針方向誦念到第8根經柱，剛好是一部《大方廣佛華嚴經》。經柱上有類似存錢洞口，是開山住持心道法師的巧思，期為發心一萬元建寺的功德主刻好芳名投入經柱內，以表生生世世護持金佛聖殿，成就建寺功德，並種下未來成佛菩提因子。

裝臟大典於23日下午1點30分舉行，163位菩提功德主受邀參與盛典，心道法師和大家一起見證殊勝的一刻，今天及12月29日的裝臟大典是為2012年到2018年發心護持的菩提功德主所舉辦的盛典，往後每年持續舉辦一次裝臟及祈福，敬邀大家發菩提心建設華嚴聖山，廣施供養成就萬世善業，讓佛法永住、安僧辦道，持續弘揚佛法、自利利他。

來自台北的李蓓涓師姐說，「第一次參加裝臟典禮，心裡非常感動，希望跟有緣人結緣，行一切善，斷一切惡，度一切眾，依持法教跟著心道師父繼續聖山建設的志業。」

從宜蘭和同修一起來參加裝臟大典的林清琴師姐說，「今天大家都來共襄盛舉，投下名牌時，就好像在華嚴世界裡面，我都感動到要哭了。」

林美蓮師姐和同修都是菩提功德主，她覺得能跟諸佛菩薩在一起，感到非常攝受法喜。要繼續成就師父的願望，一點一滴圓滿聖山建設。

心道法師在裝臟儀式圓滿後親切的以台語對功德主開示，華嚴經宣說的是佛陀證道後的華嚴世界，佛陀遍一切虛空，無所不在，也是證得佛果位的經典，讀華嚴整個心都開了，開闊廣大無邊無量的心量，希望大家能相應領受功德、早證菩提。

華嚴經柱早就建好，只是沒有對外宣導，以後每年辦華嚴法會、誦華嚴經，師父希望大家都帶著子子孫孫，一字一願贊助華嚴經柱，圓滿華嚴經柱，成就華嚴聖山建設，更不要忘了每時每刻發菩提心，不後悔不退轉的學習，做對的事。

心道法師父，人生，要明的做，不要暗的做，好的事都做不完了，怎麼有時間去做壞事？學佛是傳承善業，皈依佛，利益一切眾生，每一個念頭都要做善業，斷惡修善，讓每一個念頭都是做善業，利益一切眾生。

(中時 )