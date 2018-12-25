詠春散打冠軍為《張天志》站台 自曝與甄子丹「師兄弟」關係

2018年12月25日 20:22 中時 徐桐炘

甄子丹監製年底最強功夫鉅獻!【葉問外傳:張天志】HD中文正式電影預告大首播

《葉問外傳：張天志》由香港知名武術袁和平執導，主角張晉在片中大展拳腳，張晉表示未來還想挑戰以兵器為主的動作片，「現在比較少這種，可能因為兵器比較難，拍起來又很危險。」他自認喜歡耍劍弄槍，「軟兵器也行，還有很多沒碰過的。」袁和平在旁點頭說會考慮，但感嘆如今會演的人變多，真能打的武打明星難尋：「張晉之後就後繼無人，沒有接班人了！」

該片25日在台舉行首映會，片商邀請世界詠春公開賽散打及四項全能雙冠軍黎懿徵站台，詠春拳已有逾300年歷史，更因《葉問》再次備受矚目，而台灣的詠春高手黎懿徵，剛在本月打敗來自30多個國家、800多名海內外武林高手奪下冠軍，他透露當年看了電影才知道詠春，自己也是該系列作品的大粉絲！

黎懿徵和甄子丹其實是「師兄弟」，因為甄子丹拍《葉問》有找黎懿徵的師父指導，他本人則練習詠春超過6年，奪下世界冠軍後得知《葉問外傳》將在台上映，長年在香港工作的他一口答應飛回來為電影站台，更帶助手在現場為大家示範小刀直入、小刀刺喉、木棍攻擊，三種防身術。

模仿王世堅爆紅的藝人阿虎近日模仿張天志，拍出葉問與張天志意外大和解的內幕影片，無厘頭的爆笑喜感，甚至讓網友都敲碗期待「大銀幕版本」，昨他再度以「A貨版」現身，一出場便大喊電影金句「我不是來做英雄，我是來揍你的！」果然吸引民眾注意。該片將於26日上映。

(中時 )