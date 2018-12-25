放下耶誕假期 各國慈青到慈濟學習

2018年12月25日 20:39 中時 廖德修

就讀馬來西亞國際醫藥大學醫藥化學系的杜佩芬（左），被安排到落羽松步道出坡，她表示，平時課業重，出坡可以轉心念。（圖／慈濟基金會提供）

菲律賓這次有50幾位年輕人來台，其中有42位來自海燕風災慈濟援建的奧莫克大愛村。（圖／慈濟基金會提供）

來自菲律賓奧莫克大愛村的金（Kim，左）在小木屋認真擦拭木牆，在小木屋前的相思樹下拾獲「想師豆」。（圖／慈濟基金會提供）

師父允諾可把「想師豆」帶回去，慈青們原本只留2顆，剩下的還給師父，但師父告知可跟其他人廣結好緣，慈青們便開心裝回去；圖為奧莫克大愛村的金。（圖／慈濟基金會提供）

慈青出坡發現相思樹落下的「想師豆」！首次看到過去只能在照片上看到的「想師豆」，年輕人開心地剝開果莢，把果實一顆顆挑出來。（圖／慈濟基金會提供）

在許多國家，耶誕節如同台灣的農曆過年一樣的慎重，但有一群年輕人利用這個假期，搭機來台與各國年輕人交流。「2018年海外慈青幹部精進研習營」在12月25日前往花蓮靜思精舍「出坡」、巡禮，許多首次出國的年輕人儘管想家，但覺得自己能利用這幾天跟各國慈青交流，收穫斐然。

就讀馬來西亞國際醫藥大學醫藥化學系三年級的杜佩芬，25日出坡被安排到靜思精舍落羽松步道，平時課業重的杜佩芬分享在學校要趕作業很累，這幾天利用假期調適心情，尤其落羽松步道很美，但在用掃帚清除雜草時要輕輕地，杜佩芬表示這種親近大自然的感受讓她能放鬆、專心做一件事情，也學會轉心念。

菲律賓這次有50幾位慈青來台，其中有42位來自海燕風災慈濟援建的奧莫克大愛村，其中一位艾羅（Erold B. Quinto）就讀奧莫克聖嬰大學犯罪防治學系。讀大一的艾羅首次出國，對天主教國家菲律賓而言，家人都很重視耶誕節，首次離家這麼多天的艾羅在平安夜跟家人視訊，母親提到大家都過得很開心，只是少了艾羅，讓艾羅忍不住哭了。不過母親隨即安慰，沒關係，你快要回來了，讓艾羅釋懷。

雖然艾羅第一次無法跟家人過耶誕節，但他認為這是他自願報名要來台灣學習付出，也能夠看到自己的師父證嚴法師，艾羅覺得很值得。艾羅表示，參加慈濟跟自己讀的犯罪防治學系很有關聯，因為在這裡學到如何規範自己、為人群奉獻，雖然家裡生活貧困，但在慈濟他感受到每個人都有機會付出、也能廣結善緣。

同樣來自奧莫克大愛村的金（kim sosmena)，在小木屋認真擦拭木牆、掃地，無意間在小木屋前的相思樹下拾獲紅色果實，原來是慈濟人常說的「想師豆」（音似「相思豆」），他開心地拾起，因為過去只有在照片、影片上看到「想師豆」，沒想到今天在精舍親眼看到。

因為慈濟志工曾叮嚀這裡的一草一葉都屬於精舍的，於是金與其他菲律賓慈青打算蒐集好一起還給師父，也發現小木屋屋頂上其實有許多相思樹落下的果莢，裡頭有累累「想師豆」，金與其他年輕人開心地剝開果莢，把果實一顆顆挑出來。

慈濟基金會表示，巍峨中央山脈下，這群慈青認真「出坡」體驗靜思精舍法師「一日不做、一日不食」的家風，在拔除菜園雜草過程，感受「地上種了菜，就不易長草；心中有善，就不易生惡」的立身處世。

(中時 )