中和區環快路 1月2日起路邊停車收費

新北市中和區環快路（原國防管理學院運動場旁）1月2日起路邊停車收費。（葉書宏翻攝）

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新北市政府交通局為改善停車秩序，提升停車周轉率，公告中和區環快路（原國防管理學院運動場旁），自2019年1月2日起納入路邊停車收費管理，收費時間周一至周五7時至20時；周六、周日及國定假日9時至18時，每小時20元，採半小時計費。

交通局表示，本次納入收費的路段因鄰近圓山共融式兒童公園不分平假日停車需求高，已陸續劃設汽車停車位供民眾免費停放，為提升停車轉換率，讓公共停車格位能夠公平輪替使用，並讓更多有臨時停車需求的市民順利找到車位，日前交通局邀集相關單位現場會勘後納入收費管理。

交通局表示，該路段納入收費管理後，因有專人按時巡查停車狀況，如遇無牌車輛或廢棄車輛，可立即通報相關單位處理，因此對於該路段的停車秩序與環境整潔將有很大的助益。另外為使民眾了解該路段停車位即將納入收費管理，已於明顯處設置收費告示牌，並採用夾單方式宣導周知民眾。

另為便利民眾繳納路邊停車費，交通局推出「新北停車即時繳費零時差」服務，民眾於新北市路邊停車離場後，可立即透過行動支付App（街口支付、橘子支付GAMA PAY、iPASS一卡通、onePaid萬付通、車麻吉、遠傳電信、停車大聲公、Pi行動錢包及歐付寶Opay等APP均可查詢、繳納）及e-bill全國繳費網馬上查詢、繳納停車費。

詳細繳費方式歡迎民眾至新北市政府交通局網站查詢或電洽：0800007550。另外民眾若想要知道目前路段上之停車狀況，只要上網搜尋新北市路邊停車空位查詢系統，即可在網頁上查看於收費時段內每格即時停車資訊。

(中時 )

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