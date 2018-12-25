新聞深喉嚨》國民黨2020年誰是相公？ 韓國瑜：不能說

新聞深喉嚨》專訪韓國瑜：永遠不忘自己出身基層
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中時電子報

高雄市長韓國瑜25日晚間接受中天電視《新聞深喉嚨》專訪時謙稱，年輕時當立委，曾經迷失，所以自許不能離開基層，所以就職第一天要睡菜市場，下個月睡孤兒院，再和一些農漁民、計程車司機在一起，一個月去一次基層是基本要求，永遠不要忘記自己出身。

韓國瑜也說，高雄農產品，目前在東南亞簽訂2個MOU，但要求他親自簽約。那時候就要把農漁產品賣出去，下一步就要賣給中國大陸。但過度外銷，消費者也受不了。這無法讓高雄大富大貴，但可以讓高雄貨賣出去！

韓國瑜期許，高雄不要妄自菲薄，但也不能妄自驕傲，因為有些水果品質可媲美日本，但又超過東南亞許多國家。只要品牌做起來，生命力會很強，將來就會有「Made in Kaohsiung」，若有些廠商願意投資，何樂而不為！

至於楊秋興前縣長是否情緒勒索？韓國瑜指出雙方都是單純的人，這種說法都是穿鑿附會！會歡迎楊秋興進入兩岸小組。

至於2020年國民黨誰選總統？韓國瑜以麻將譬喻，有人是相公少一張牌，永遠胡不了牌，也有人一手好牌是天聽，但是是誰不能說。得民心者得天下，要發自內心為老百姓做事情。

對於有人問天馬行空在想什麼？韓國瑜表示，他對土地沒興趣，他一直在想怎樣幫人民過好日，以後留點好名聲！

(中時電子報)

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