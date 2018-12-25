「最廢的交換禮物」燕子送的「空氣瓶」背後有深意

2018年12月25日 20:29 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

台中市長盧秀燕今天就職典禮，以「谷關的乾淨空氣瓶」送來賓，用來展現她要改善台中空氣的決心，不過這個「空氣瓶」在臉書《爆廢公社》，被網友熱烈討論，還有人說可以拿來當聖誕節交換禮物。

網友貼出盧秀燕就職典禮上發放的谷關空氣瓶，問「有人會想在今天的交換禮物收到這個嗎？」引起熱議，很多人覺得這個禮物真的很「廢」，網友表示，想知道這一萬份的空氣怎麼生產出來的，也有人開玩笑說，「要是有人拿這個跟我換，我一定打到他住谷關吸到飽…」。不過還是有網友支持，表示想拿到這個禮物，網友認為這就是今年台中限量最好的交換禮物。

台中新聞局長吳皇昇表示，空污是台中面臨最嚴峻的威脅，也是盧秀燕上任後首要市政之一，他說，今天送出谷關乾淨空氣瓶，是市長面對空污的一種決心與態度，在空氣良好的時間，由專人前往谷關，以人工方式逐一封裝，材質為可回收玻璃，經費則自掏腰包，未使用任何公費，共製作1萬瓶。

而市面上卻實有不少空氣罐頭在販賣，來自日本富士山的「空氣罐頭」就在日本當地熱銷多年，不過空氣罐頭的熱銷背後，其實是代表著人們對「好空氣」的嚮往，也間接提醒著我們要好好愛護自然，保護我們的好山好水，如果只是拼命的汙染與破壞環境，未來想要呼吸到好空氣可能真的要靠「空氣瓶」了。

(中時電子報)