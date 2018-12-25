轟炸地底雕堡 美軍首次公開B-2投射鑽地彈影片

美國懷特曼空軍基地的B-2精靈隱形戰略轟炸機。（圖／美國空軍）

友善列印
中時電子報
美軍首次公開B-2轟炸機投射14噸鑽地彈畫面

美國空軍393轟炸中隊最近罕見地公布了一段投射14噸重鑽地彈的影片，這款號稱可以穿透200英尺(約61公尺)混凝土後再爆炸的導引炸彈被稱為「地堡殺手」，由美軍B-2「精靈」(Spirit)隱形戰略轟炸機投放。

據美國《航空家》(The Aviationist)網站報導，美國空軍B-2隱形轟炸機在這次演習中連續投放了兩枚GBU-57巨型鑽地彈，精確地命中了在地面上設置的靶標的畫面。這是B-2轟炸機首次公開施放這種炸彈的影片。

報導說，雖然2009年測試時是以B-52轟炸機進行，但當時就設定以B-2轟炸機為施放這種重達14噸巨型炸彈的唯一平台。GBU-57長約6.1公尺，使用GPS導引裝置，由於設計上用來在爆炸前先穿透200英尺高的混凝土，因此這些年它被認為是攻擊地下掩體的首選武器，例如曾被討論過的轟炸北韓地下碉堡。

威脅關島夏威夷 美擔憂中共轟-20隱形轟炸機
美B21隱形轟炸機通過關鍵審查 將於2025前部署

美軍B-2精靈隱形戰略轟炸機。（圖／美國空軍）

先前B-2轟炸機只有極少數圖像顯示攜帶GB-57，幾乎找不到任何B-2施放鑽地彈的影片。這次的影片是由空軍393轟炸機中隊所發布，該中隊是B-2轟炸機所組成，屬於密蘇里州懷特曼空軍基地(Whiteman Air Force Base)509轟炸機聯隊。

報導說，鑽地彈的超大尺寸在影片中非常顯眼，有時它會被誤認為是11噸重的GBU-43B，它有個「炸彈之母」的綽號，為美軍有史以來最大型的常規空投武器，美軍MC-130特戰部隊曾於2017年4月在阿富汗首次將「炸彈之母」投放於伊斯蘭國武裝份子躲藏的洞穴構築工事上。

(中時電子報)

俄媒：中國用S400攔下8.8馬赫高超音速靶彈
出雲級航母搭載F35B　日本能打贏一場福克蘭戰爭
俄頻繁試射鋯石反艦導彈 速度高達8馬赫

文章來源：We Have Found Ultra Rare Footage Showing A B-2 Spirit Stealth Bomber Dropping A 30,000-Pound Bunker Buster Bomb

伊朗基斯島航空展：F-14戰機僅剩…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。