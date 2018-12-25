轟炸地底雕堡 美軍首次公開B-2投射鑽地彈影片

2018年12月25日 20:36 中時電子報 盧伯華

美軍首次公開B-2轟炸機投射14噸鑽地彈畫面

美國空軍393轟炸中隊最近罕見地公布了一段投射14噸重鑽地彈的影片，這款號稱可以穿透200英尺(約61公尺)混凝土後再爆炸的導引炸彈被稱為「地堡殺手」，由美軍B-2「精靈」(Spirit)隱形戰略轟炸機投放。

據美國《航空家》(The Aviationist)網站報導，美國空軍B-2隱形轟炸機在這次演習中連續投放了兩枚GBU-57巨型鑽地彈，精確地命中了在地面上設置的靶標的畫面。這是B-2轟炸機首次公開施放這種炸彈的影片。

報導說，雖然2009年測試時是以B-52轟炸機進行，但當時就設定以B-2轟炸機為施放這種重達14噸巨型炸彈的唯一平台。GBU-57長約6.1公尺，使用GPS導引裝置，由於設計上用來在爆炸前先穿透200英尺高的混凝土，因此這些年它被認為是攻擊地下掩體的首選武器，例如曾被討論過的轟炸北韓地下碉堡。

美軍B-2精靈隱形戰略轟炸機。（圖／美國空軍）

先前B-2轟炸機只有極少數圖像顯示攜帶GB-57，幾乎找不到任何B-2施放鑽地彈的影片。這次的影片是由空軍393轟炸機中隊所發布，該中隊是B-2轟炸機所組成，屬於密蘇里州懷特曼空軍基地(Whiteman Air Force Base)509轟炸機聯隊。

報導說，鑽地彈的超大尺寸在影片中非常顯眼，有時它會被誤認為是11噸重的GBU-43B，它有個「炸彈之母」的綽號，為美軍有史以來最大型的常規空投武器，美軍MC-130特戰部隊曾於2017年4月在阿富汗首次將「炸彈之母」投放於伊斯蘭國武裝份子躲藏的洞穴構築工事上。

(中時電子報)