永和在地店家 年菜及伴手禮展示26日登場

新北市永和區公所主辦的「年終送暖-伴您圍爐」活動將於26日上午10時於永和區公所所前廣場舉行。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
新北市永和區公所主辦的「年終送暖-伴您圍爐」活動將於26日上午10時於永和區公所所前廣場舉行。（葉書宏翻攝）

新北市永和區公所主辦的「年終送暖-伴您圍爐」活動將於26日上午10時於永和區公所所前廣場舉行，由永和區在地店家展示各種包裝精美、內容充實的特色伴手禮，並開放現場品嚐試吃，更有許多當日限定的預購優惠吸引買氣。

現場參與店家推出各式特色美食及伴手禮讓民眾一飽口福，另外公所製作2019年精美桌曆讓民眾索取，亦備有暖暖的羊肉爐招待大家，讓寒冬中參加活動的民眾，吃的暖洋洋。

永和區長胡合鎔表示，春節假期是年終最大的節慶商機，民眾在佳節前夕採買各式年菜，回家一起團圓圍爐，今年本所特別為大家蒐集永和特色美食及伴手禮等優質商品，包含大家送禮最愛的糕餅、運用臺灣豬肉所製作的肉干與香腸等，還有用料實在的蛋糕及過年必吃的牛軋糖，民眾除了可以挑選獨特春節好禮外，同時也可以認識更多的永和特色名產，進而促進各產業的節慶商機。

表演活動有在地社團帶來的舞蹈表演，還有莊敬高職的戰鼓、熱舞及街頭藝人薩克斯風演奏，帶來一場視覺、聽覺及味覺的三重饗宴。錯過現場活動的朋友也不用擔心，本次活動提供許多持DM優惠，欲選購者請至永和區公所網站查詢。

(中時 )

拍板定案！管中閔明年1月8日上任… 花蓮爆死豬遭棄置 農委會：臨床…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。