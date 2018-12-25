永和在地店家 年菜及伴手禮展示26日登場

2018年12月25日 21:13 中時 葉書宏

新北市永和區公所主辦的「年終送暖-伴您圍爐」活動將於26日上午10時於永和區公所所前廣場舉行。（葉書宏翻攝）

新北市永和區公所主辦的「年終送暖-伴您圍爐」活動將於26日上午10時於永和區公所所前廣場舉行，由永和區在地店家展示各種包裝精美、內容充實的特色伴手禮，並開放現場品嚐試吃，更有許多當日限定的預購優惠吸引買氣。

現場參與店家推出各式特色美食及伴手禮讓民眾一飽口福，另外公所製作2019年精美桌曆讓民眾索取，亦備有暖暖的羊肉爐招待大家，讓寒冬中參加活動的民眾，吃的暖洋洋。

永和區長胡合鎔表示，春節假期是年終最大的節慶商機，民眾在佳節前夕採買各式年菜，回家一起團圓圍爐，今年本所特別為大家蒐集永和特色美食及伴手禮等優質商品，包含大家送禮最愛的糕餅、運用臺灣豬肉所製作的肉干與香腸等，還有用料實在的蛋糕及過年必吃的牛軋糖，民眾除了可以挑選獨特春節好禮外，同時也可以認識更多的永和特色名產，進而促進各產業的節慶商機。

表演活動有在地社團帶來的舞蹈表演，還有莊敬高職的戰鼓、熱舞及街頭藝人薩克斯風演奏，帶來一場視覺、聽覺及味覺的三重饗宴。錯過現場活動的朋友也不用擔心，本次活動提供許多持DM優惠，欲選購者請至永和區公所網站查詢。

(中時 )