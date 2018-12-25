花蓮爆死豬遭棄置 農委會：臨床研判不是非洲豬瘟

網友爆料花蓮壽豐鄉有非洲豬瘟死豬遭丟棄，證實有死豬為真，但感染非洲豬瘟為謠言。（翻攝自臉書社團「爆料公社」）

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花蓮壽豐橋下驚見死豬堆疊！防檢局、動檢組、畜牧處出面說明（影/中時電子報 臉）
上圖：農委會防檢局主任秘書鄭純彬表示，任意散播謠言，亦可依動傳條例，開罰5萬元以上、100萬元以下罰鍰。下圖:發現死亡豬隻處理流程。（游昇俯攝）

繼宜蘭出現遭丟棄海邊斃死豬，今（25）日下午花蓮壽豐鄉再傳出有6頭死豬遭任意丟棄，引發民眾惶恐，擔憂可能感染非洲豬瘟。農委會證實，經花蓮縣動植物防疫所獸醫師初步判斷，死豬體表沒有非洲豬瘟症狀，防疫所亦已採樣送家畜衛生試驗所查驗，預估最快一天內會有結果出爐。

今天下午有網友在臉書社團「爆料公社」貼出照片，一堆死豬被棄置偏僻排水河邊，網友指稱是感染「來自中國傳染非洲豬瘟」，集體暴斃後遭養豬戶隨意棄置。

農委會防檢局主任秘書鄭純彬表示，經民眾通報，花蓮防疫所立即到現場圍起封鎖線，經防疫所獸醫師臨床研判，死豬體表不具非洲豬瘟症狀，初步排除感染非洲豬瘟，防疫所亦已採樣送交畜衛所檢驗，最快一天內會有結果。他指出，感染非洲豬瘟豬隻，應會出現皮膚紅斑、耳朵潮紅症狀，解剖則可發現脾臟腫大、脆化。

鄭純彬並表示，因這6頭死豬是經民眾任意丟棄，防疫所亦已聯絡警察局調閱監視器，追查丟棄飼主，將依「動物傳染病防治條例」裁罰5萬元至100萬元，若證實非病死豬，則依「廢棄物清理法」開罰。

鄭純彬並提醒，近來網路媒體常有國內出現非洲豬瘟病例謠言，但都證實皆非真實，任意散播謠言，亦可依動傳條例，開罰5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

為確保國內養豬產業安全，鄭純彬呼籲，業者發現豬隻死亡或有疑似症狀，如採食飲水減少、皮膚出現異常等，應通知地方防疫機關協助診斷；若業者未通報、經證實感染非洲豬瘟，豬隻撲殺將不予補償，且最高可處100萬元罰鍰。

畜牧處家畜生產科科長江文全則補充指出，畜牧場豬隻死亡，一般會以化製、掩埋及焚化三種方式處理，東部地區大部分業者是與集運業者簽約運輸去化，花蓮部分業者則是與農會合作。

(中時 )

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