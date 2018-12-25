花蓮壽豐6死豬橫躺排水溝　防檢局：應不是非洲豬瘟

防檢局主任秘書鄭純彬呼籲，民眾見到死豬應立即通報防檢局。

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旺報
賴志昶

花蓮縣壽豐鄉豐坪1號橋旁排水溝25日下午出現6頭死豬，消息曝光後引起廣泛關注。對此，行政院農委會防檢局主任秘書鄭純彬25日晚間表示，經花蓮檢疫人員現場檢驗，6頭死豬皆沒有皮膚呈潮紅、脾臟腫大變脆等臨床反應，初步判斷不是非洲豬瘟的病死豬。

一名網友25日下午在臉書不公開社團「爆料公社」爆料稱，花蓮壽豐鄉發現多頭疑似因染非洲豬瘟死亡的死豬，引起民眾恐慌。對此，防檢局說明，在花蓮縣壽豐鄉發現多頭死亡豬隻後，花蓮縣動植物防疫所已立即採樣，送農委會家畜衛生試驗所檢驗釐清病因，並由所轄公所清潔隊妥善處理該批死豬。

鄭純彬指出，經過現場專業獸醫與防疫人員判斷，死亡的6頭豬隻身體、耳尖以及四肢都沒出現紅斑，經解剖後，死豬體內的也沒有脾臟腫大變脆，與感染非洲豬瘟的臨床症狀不同，初步研判並不是非洲豬瘟案例。

防檢局表示，花蓮壽豐死豬採樣已送家衛所檢驗，一有結果會立即向國人報告，中央與地方政府會通力合作防疫，疫情資訊也會透明即時揭露，民眾關心相關最新資訊，可上「非洲豬瘟資訊專區」網站查詢

防檢局指出，花蓮防疫所將連繫警方，調閱相關路段監視器，循線找出丟棄病死豬者，予以裁處；此外，26日也將約談爆料者，釐清是否違反動物傳染病防治條例。

防檢局提醒，若散布有關動物傳染病流行疫情的謠言或傳播不實流行疫情消息，將可依動物傳染病防治條第43條第1項第3款，處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

防檢局呼籲，民眾如發現豬隻屍體，應立即通報防檢局，切勿以爆料方式散播不實疫情資訊；而養豬業者應自主落實各項生物安全措施，確保自身財產及國內整體產業安全，若發現場內飼養豬隻出現異常死亡或疑似動物傳染病，應立即向所在地動物防疫機關通報，未依規定通報，最高可處100萬元罰鍰，且撲殺的動物不予補償，請切勿以身試法。

(旺報 )

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